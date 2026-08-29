Elin Libertad pondrá el broche de oro al I Encuentro de Escritoras de C-LM que acogerá Villarrobledo en octubre

Elin Libertad participará en el I Encuentro de Escritoras de Castilla-La Mancha 'Palabras con nombre de Mujer'. - ASOCIACIÓN NARRADORAS DE PALABRAS

ALBACETE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Villarrobledo se convertirá en el epicentro de la literatura regional el próximo 3 de octubre al acoger el I Encuentro de Escritoras de Castilla-La Mancha 'Palabras con nombre de Mujer'.

Organizado por la Asociación Cultural Narradoras de Palabras, esta primera edición reunirá a destacadas autoras, librerías y lectores en una jornada de intercambio cultural que tendrá como broche de oro la actuación y cierre artístico de la polifacética escritora Elin Libertad.

Según informa la asociación en nota de prensa, el encuentro, que abrirá sus puertas a las 10.00 horas, ofrecerá un espacio continuo de interacción para visitar exposiciones de libros, conversar con escritoras y realizar firmas.

La programación de la mañana contará con la presentación y posterior firma de libros de la conocida autora Lola Cabrillana. Por la tarde, tras un almuerzo de networking entre las participantes, se reanudará la jornada con una mesa redonda literaria a las 17.45 horas, que se desarrollará en paralelo a un taller infantil especialmente diseñado para facilitar la conciliación y participación de las familias.

El bloque final de la jornada incluirá dinámicas participativas como un bingo literario, la entrega de premios de concursos locales y un gran sorteo, antes de dar paso al espectáculo musical de Elin Libertad, que pondrá el broche de oro artístico al evento.

UN CIERRE QUE AÚNA MÚSICA, TEATRO Y LITERATURA

La participación de Elin Libertad (1987) representa uno de los momentos más esperados de la programación. Formada en escritura de guiones para teatro y televisión en diferentes escuelas de Madrid y Albacete, cuenta con una sólida formación en disciplinas como el canto, el teatro, la música y la dirección cinematográfica.

Desde 2011, sus guiones teatrales profesionales se han representado en más de un millar de ocasiones por todo el territorio nacional, y ha publicado discos con sellos discográficos de Europa y Japón. En la actualidad, Libertad compagina su carrera artística en espectáculos de teatro musical, como creadora, escritora y compositora, con su exitosa trayectoria literaria.

A las 19.50 horas, justo antes de la clausura oficial del encuentro, la autora ofrecerá una actuación y cierre artístico exclusivo concebido especialmente para las escritoras, librerías y lectores presentes, fusionando de manera única su pasión por la música y las letras.

UNA DE LAS VOCES MÁS DESTACADAS DE LA LITERATURA INDEPENDIENTE

Bajo el pseudónimo de Elin Libertad, la escritora se ha consolidado como un referente de la novela de ficción para adultos en los géneros de fantasía, romance, aventuras, misterio y erotismo.

En 2024 publicó al completo la aclamada saga 'Diosa' --Diosa, el despertar del hélamer, Diosa, el ocaso del hélamer y Diosa, caos--, cuyo primer volumen alcanzó el TOP 1 de ventas en Amazon en la categoría de romance de fantasía y entró en el TOP 100 general de los más vendidos, recibiendo el aplauso de prestigiosos bookstagrammers de toda España.

Asimismo, sus recientes novelas de romantasy y ciencia ficción, 'Akurah: Un rugido entre caricias' (2025) y la distopía romántica 'Oscuros, la rebelión' (2025), la han situado nuevamente entre los libros digitales más vendidos de la plataforma de Amazon.

Elin Libertad destaca por construir mundos donde el amor siempre desafía al sistema, lo que ha cautivado a una comunidad lectora en constante crecimiento.

SOBRE ASOCIACIÓN CULTURAL NARRADORAS DE PALABRAS

La Asociación Cultural Narradoras de Palabras es una entidad cultural nacida a comienzos de 2026 con el objetivo de fomentar la literatura en la localidad de Villarrobledo, la provincia de Albacete y Castilla-La Mancha a través de la organización de eventos.

Cuenta con un club de lectura asociado, Club de Lectura Traficantes de Palabras, y ha impulsado el sello Escritores con M de la Mancha, iniciativa que persigue ayudar a los escritores de la región a incrementar su visibilidad entre el público lector e impulsar el negocio de las librerías de Castilla-La Mancha.