Emilio Cepeda sustituye a Pedro Barato al frente de Asaja Ciudad Real

Emilio Cepeda ha sido elegido nuevo presidente de Asaja Ciudad Real. - ASAJA

CIUDAD REAL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emilio Cepeda ha sido elegido nuevo presidente de Asaja Ciudad Real durante la Asamblea General Electoral celebrada este viernes. La elección supone el relevo en la presidencia tras la destacada trayectoria de Pedro Barato, quien deja "un legado de compromiso, profesionalidad y defensa del sector agrario en la provincia".

En su primer acto como presidente, Emilio Cepeda destacó la ilusión y las ganas de continuar trabajando por los agricultores y ganaderos de Ciudad Real, haciendo especial hincapié en la importancia de unir al sector y reforzar la cercanía de Asaja con todo el tejido asociativo provincial. "Asumo esta responsabilidad con humildad y con el firme compromiso de trabajar codo con codo con nuestro Comité Ejecutivo y con todos los socios, para seguir defendiendo al campo de Ciudad Real con fuerza y unidad", afirmó.

Cepeda también reconoció la labor de los trabajadores de Asaja Ciudad Real, subrayando que su apoyo y profesionalidad son fundamentales para el buen funcionamiento de la organización y para mantener el contacto directo con los agricultores y ganaderos en toda la provincia, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

Emilio Cepeda es agricultor, de 50 años, con una explotación de viñedo. Presidente de Asaja Tomelloso desde que cogió el testigo en 2024 a Fernando Villena. El nuevo Presidente estará acompañado en la vicepresidencia por Elena Alcalde (Abenójar, 58 años), y por Álvaro Mata, (Chillón, de 27 años). María Dolores Ruiz de la Hermosa pasa a ser la nueva secretaria general de ASAJA Ciudad Real (Daimiel, 49 años) y Abel Alcolea (Pedro Muñoz, 47 años) el tesorero.

Como vocales están Carlos Ciudad (Calzada de Calatrava, 52 años), Rocío Vera, (Almodóvar del Campo, 43 años), Víctor Durán (Malagón, de 35 años), Carmen María Garrido (Porzuna, 49 años), Francisco José Navarro (Villarrubia de los Ojos, 39 años), José Ramón Montoya, (Ciudad Real, 32 años), Kimie Hirai (Valdepeñas, 33 años), María Fernández (Daimiel, 36 años), Juan Miguel Requena (Villanueva de la Fuente, 51 años), Nieves Molina (Almagro, 55 años), Cecilio Moreno (Valdepeñas, 36 años), Verónica Mayordomo (Navacerrada, 31 años), Rafael Díaz (Villahermosa, 41 años), Pablo Muñoz (Membrilla, 49 años) y Antonio Acero (Almodóvar del Campo, 45 años).

De esta manera, el nuevo órgano de dirección está integrado por agricultores y ganaderos de toda la provincia, representativos de los principales sectores productivos --viñedo, olivar, cereal, frutos secos, hortícolas y ganadería extensiva e intensiva--, de diferentes generaciones, con profesionales procedentes de diferentes localidades de la provincia, quedando todas las comarcas de la provincia representadas.

El grupo combina experiencia y renovación, con presencia destacada de jóvenes agricultores y ganaderos, mujeres rurales y responsables locales de Asaja, así como perfiles con proyección nacional y europea, reforzando el carácter plural, territorial y profesional de la organización agraria en la provincia.

El Comité Ejecutivo que acompañará al nuevo presidente se ha comprometido a trabajar de manera "cercana, constante y transparente", reforzando la misión de Asaja de representar los intereses del sector agrario, defender la rentabilidad de las explotaciones y fomentar la innovación y la competitividad en el campo de Ciudad Real.

Con este relevo, Asaja Ciudad Real inicia una nueva etapa marcada por la continuidad en la defensa del sector, la unidad y el fortalecimiento de la relación con todos sus asociados, consolidándose como una organización "sólida, cercana y activa".

PEDRO BARATO

El acto fue clausurado por Pedro Barato, presidente de Asaja, quien puso fin a una larga etapa al frente de Asaja Ciudad Real tras muchos años de dedicación y liderazgo. Durante su intervención, Barato agradeció la confianza depositada a lo largo de su trayectoria y destacó la fortaleza de la organización en la provincia, animando al nuevo presidente y a su Comité Ejecutivo a continuar trabajando unidos en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, y subrayando la importancia de mantener "una Asaja fuerte, cercana y cohesionada".