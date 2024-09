Emilio González Gabarre (Los Chichos): "Lo único que nos ha hecho falta es haber hecho un concierto en la Luna"

La gira de despedida de Los Chichos 'Hasta aquí hemos llegado' aterriza en la plaza de Toros de Toledo este viernes



TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Chichos están de despedida. Y su gira 'Hasta aquí hemos llegado', que, de momento, se presenta como el cierre de una carrera que ha acompañado al país desde hace 50 años, llega este viernes, 20 de septiembre a las 22.00 horas, a la plaza de Toros de Toledo.

Una parada obligada durante esta gira, tal como relata la eterna voz de la banda, Emilio González Gabarre, a Europa Press. "Toledo es una tierra que yo creo que ha sido una de las que más hemos trabajado", afirma Emilio.

Palabras mayores en un recorrido que ha supuesto "50 años, cinco generaciones". "Y porque ya ha llegado un momento de que tenemos que retirarnos, si no, nos tirábamos otros 50 años", asegura. "Lo único que nos ha hecho falta era haber hecho un concierto en la Luna", afirma.

Cinco décadas en las que la banda ha regado la escena nacional de algunos de sus temas musicales más icónicos como 'Quiero ser libre', 'Ni más ni menos' o 'Son ilusiones'.

Preguntado por el proceso creativo para llegar a componer y crear estos temas, Emilio admite que no conoce la clave para haberlo hecho. "No lo sé", reconoce. "Pero yo sé que cada disco que sacábamos, eso era un bombazo, ahí se vendían un montón, de hecho hemos vendido más de veintidós millones de discos", añade, no ocultando un orgullo ganado a pulso.

A pesar de la mitología que ha acompañado al grupo, arrastrada de forma inevitable por haber tratado temas sociales y, en ocasiones, muy duros como el impacto de las drogas o la delincuencia, Emilio minimiza las historias de desencuentros y amenazas de censura. "La verdad es que nunca hemos tenido ningún problema grave". "Alguna cosa ha pasado, pero a la larga sin importancia, hemos podido trabajar sin ningún problema", afirma.

Aún así, recuerda algún caso concreto. "En 'La Cachimba', que me hicieron cambiar la frase que ya ni me acuerdo de por qué fue", intenta rememorar.

Situaciones que contrapone con el reconocimiento, incluso institucional, que ha recibido a lo largo de las décadas la banda. "Yo me he encontrado con un ministro que me ha confesado ser fan de Los Chichos y me ha dicho que llegamos a los corazones de toda la gente", narra el vocalista de Los Chichos.

Preguntado por si hay algún artista con el que les hubiese gustado colaborar, el cantante responde de forma contundente que "no". "No, porque hemos colaborado con todos", asegura, citando a Estopa, Manolo García o Sabina.

"Hemos grabado con todos los grandes y, más bien, algunos se quedaron en el camino que querían grabar con Los Chichos", afirma.

Finalmente, Emilio ha animado a todo el público a acudir el 20 de septiembre. "Que vayan a ver el concierto, porque se lo van a pasar muy bien, porque llevo una banda de músicos que son los mejores", ha asegurado, confiado en el éxito de público este viernes, ya que "Toledo es una tierra que queremos mucho y el público lo sabe".