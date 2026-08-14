Empleo amplía en 2 millones el crédito para las ayudas del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad

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TOLEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha aprobado la ampliación de crédito del Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones incluidas en el Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido de Castilla-La Mancha.

Así lo indica la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), recogida por Europa Press, que indica que una vez avanzada la tramitación de la convocatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, se pone de manifiesto la necesidad de ampliación del crédito establecido en la medida 2, línea 3 y línea 4 para el segundo semestre.

En concreto, el crédito para esas medidas de la convocatoria se incrementará en 2.059.998,65 euros.