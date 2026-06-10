La empresa Acteco aterriza en Almansa donde instalará una planta para la gestión de residuos plásticos

Presentación de la llegada de Acteco a Almansa. - JCCM

ALBACETE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha asistido a la presentación de la planta para la gestión de residuos plásticos que la empresa Acteco va a instalar en Almansa. El proyecto se ha dado a conocer en el Centro de Innovación Empresarial y Formación Aniceto Coloma, de la localidad albaceteña, y ha contado con la presencia, además, del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera; representantes de Feda, la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, junto a parte de su Corporación municipal, y Jorge Ramis, gerente de Acteco.

Durante su intervención, Ruiz Santos ha destacado que se trata de un proyecto "de los que quiere Castilla-La Mancha", ya que "no va contra de la voluntad del municipio ni daña el medio ambiente", y es por eso que ha sido tenido en cuenta, por el Gobierno de Castilla-La Mancha, para ser declarado Proyecto Prioritario.

"El proceso se encuentra en su fase final y está previsto que el expediente quede resuelto en este mismo mes de junio, tras obtener el informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo", ha aclarado el delegado de la Junta.

Con este, serán ocho los proyectos prioritarios para la provincia de Albacete, de un total de 32 solicitudes, convuna inversión de 138,7 millones de euros y 220 empleos. En este sentido, Ruiz Santos ha remarcado la disposición del Ejecutivo de Emiliano García- Page a seguir apoyando este proyecto, que recala en la provincia con una tecnología novedosa en cuanto a reciclaje y, por tanto, en lo que viene a ser toda una apuesta de futuro.

"Hoy hablar de reciclaje es hablar de medio ambiente, de energía y de futuro", ha apuntado Ruiz Santos, y ha recordado que la provincia de Albacete cuenta con el mayor vertedero de residuos industrial de todo el sureste español, en Hoya Gonzalo, donde, según ha avanzado Ruiz Santos, próximamente se va a poner en cuenta de un Autoclave para el reciclaje de residuos sanitarios.

Asimismo, el delegado de la Junta ha recordado que, durante tres trimestres consecutivos, Castilla-La Mancha lidera el índice de confianza empresarial, así como también, el de creación de empresas, con un 70 por ciento más en 2025, con 459 empresas nuevas, con respecto a 2024. "Esta es una tierra para invertir".

Por su parte, la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, ha agradecido a Acteco por apostar por su localidad para instalar un proyecto novedoso vinculado a un sector estratégico, como es la gestión de residuos plásticos, así como, la vinculación del resto de administraciones en hacer viable este proyecto.

ACTECO

La empresa Acteco va a invertir 25 millones de euros en su nueva planta almanseña, que va a quedar instalada en una parcela de 19.000 metros cuadrados en el polígono de Salazar, de los que serán construidos 5.000. La empresa ha solicitado una ayuda de Incentivos Regionales para una inversión prevista de más de 18 millones de euros para su proyecto en Almansa, que llevaría aparejado 48 puestos de trabajo directos.

En estos momentos, el expediente se encuentra en fase de valoración y es uno más de los 28 que se encuentran en tramitación, con 195,3 millones de euros de inversión y 4.574 empleos a crear y/o a mantener, de los que 21 ya han sido aprobados.

La empresa Acteco se dedica a la gestión integral, recuperación y valorización de Residuos Industriales, tanto peligrosos como no peligrosos. Cuenta con otras 16 plantas en España y en la que construirá en Almansa realizará el proceso de reciclado de plástico tanto mecánico como químico, así como el almacenamiento de residuos.