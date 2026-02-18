La empresa que construye los remontes al Casco Antiguo de Cuenca se encargará de su mantenimiento durante tres años

Obras de los remontes al Casco de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, ha explicado que el mantenimiento de los remontes mecánicos al Casco Antiguo de Cuenca está resuelto para los tres próximos años, porque la empresa adjudicataria de las obras lo ofreció como mejora en la propia licitación.

Portillo trasladará esta respuesta en el próximo pleno al Partido Popular, que ha lanzado esta pregunta a través de los medios de comunicación esta semana. "El Partido Popular ha cuestionado desde el inicio la viabilidad del proyecto y ahora cuestionan el mantenimiento, pero le pido a los ciudadanos que no se dejen engañar", ha reprochado la portavoz municipal al principal partido de la oposición.

Respecto al avance de las obras, ante la proximidad de la fecha anunciada por el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que confiaba en que las escaleras mecánicas comiencen a funcionar esta Semana Santa, Portillo ha afirmado que "van bien", pero se remite a la información que pueda facilitar el Gobierno regional, que es quien se ha encargado de la licitación de este proyecto.

LIMPIEZA DEL MURO DE RAMIRO DE MAEZTU

De otro lado, la portavoz ha señalado que todavía no se han reanudado los trabajos de reparación del muro derrumbado en la calle Ramiro de Maeztu por las últimas lluvias. Portillo ha explicado que se han reunido con la dirección de la obra que estaba arreglando este muro antes del derrumbe y se ha decidido que era "primordial" quitar el depósito de gas, que se encontraba próximo a la zona de desprendimiento.

Para ello, se ha vaciado y, cuando se haga este trabajo, se podrá despejar la zona de los materiales que lo empujan. Desde el pasado viernes no han aumentado los desprendimientos, pero sigue prohibido el acceso a los patios hasta que se garantice su estabilidad.

Finalmente, la concejala ha confirmado que el Consejo Consultivo ha dado su visto bueno a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de las obras de mejora del campo Obispo Laplana. Una vez resuelto este trámite, el Ayuntamiento quiere acelerar la licitación para completar unos trabajos que están impidiendo a los usuarios de esta instalación deportiva hacer uso de sus dependencias.