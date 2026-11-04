Empresa Familiar C-LM valora cambios en impuesto de sucesiones: "Clarifican mucho y facilitan la transición sucesoria"

El consejero de Hacienda, AA.PP. Y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se reúne con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Empresa Familiar. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm), Rafael Ruiz, ha valorado el acuerdo al que han llegado con el Gobierno regional para introducir cambios con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, porque "facilitan esa transición sucesoria y clarifica muchísimo", aportan seguridad jurídica y permitirán avanzar "más seguros y confiados en el futuro".

A preguntas de los medios tras inaugurar el XIII Foro de esta asociación, ha reaccionado de este modo después de que la Junta haya anunciado que ampliará el régimen fiscal especial que se aplica en el impuesto de sucesiones y donaciones hasta el cuarto grado de parentesco, y que la reducción del 99 por ciento de este tributo se regule "con normativa autonómica".

"Este cambio de norma facilita la sucesión porque evita diferentes interpretaciones en un momento dado por parte de las actuaciones de la administración pública en situaciones de la Agencia Tributaria. ¿Por qué? Porque clarifica realmente el articulado que había anteriormente", ha remarcado Ruiz.

En cuanto a la línea sucesoria, y su ampliación a cuarto grado de parentesco, ha admitido que "hay algunas empresas con dificultad a la hora de transmitir, porque personas de la familia no quieren seguir con el negocio".

Por ello, esta medida abre la posibilidad a que siga "un sobrino o un hijo de un sobrino", lo que permite "dar continuidad a la empresa familiar, que realmente lo que tiene es arraigo y genera economía dentro de la región".

Ha apelado a "trabajar internamente en las nuevas generaciones para transmitirles la ilusión, de dónde vienen sus orígenes y el arraigo que tienen y la labor social que hacen en su entorno", ya que son "los generadores de esa economía" y mantienen "el Estado de Bienestar".

Ha mencionado en este sentido que en la asociación cuenta con una "escuela de sucesores" para favorecer esa situación y hacer entender "que existe una posibilidad de suceder" y que tienen "responsabilidades con ese legado".

ACCIDENTE DE URDA

En la inauguración, Ruiz ha tenido un recuerdo a los 69 fallecidos en el accidente de Urda, "cuya desgracia sí se podría haber evitado con previsión y gobernanza".

Al Estado le ha exigido administrar correctamente los recursos económicos que se obtienen a través de las obligaciones tributarias para asegurar el Estado de Bienestar, y que este tenga "rigor económico", el mismo que dedican las empresas a sus presupuestos, "para no poner en riesgo su continuidad y el legado familiar".

Sin credibilidad, la gobernanza es insostenible, ha afirmado Ruiz, alegrándose de que "afortunadamente" Castilla-La Mancha "sí se rige por estos principios".

"El Gobierno regional presenta presupuestos todos los años. Se planifican las áreas estratégicas con años de antelación, se mantienen como responsables de las consejerías a perfiles cualificados técnicamente y con experiencia y gestión, se defienden los intereses de los ciudadanos como la correcta financiación económica frente a los intereses de partido", ha defendido el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar.

En Castilla-La Mancha, ha relatado Ruiz, "las empresas pueden desarrollar proyectos de largo plazo sin cambios de reglas de juego a mitad de partido y la conflictividad laboral es mínima", trasladando "seguridad y confianza a través de la gobernanza".