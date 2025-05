Empresarios de C-LM advierten del fraude de las bajas por ITCC: "De cada cien trabajadores malitos, 20 no lo están"

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha advertido del fraude que existe en las bajas que se producen por Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC), con un porcentaje del 20 por ciento que se producen sin que el trabajador esté enfermo realmente.

"Un 20% del ITCC es fraudulenta. De cada 100 trabajadores que están malitos por ITCC, 20 no lo están", ha afirmado Nicolás a preguntas de los medios en rueda de prensa junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Nicolás ha reaccionado de este modo después de que el Banco de España haya alertado en su informe anual de 2024, publicado este martes, de que el incremento de las bajas por Incapacidad Temporal (IT) está introduciendo tensiones en el mercado laboral.

Mencionando que se estiman 90.000 millones de euros de coste directo e indirecto por las bajas por Incapacidad Laboral por Contingencia Común en España, y precisando que el porcentaje es de un 7 por ciento, ha señalado que Castilla-La Mancha no tiene un porcentaje concreto de cómo le afecta este coste, porque va "por temporadas", y o se sitúa como la región "más alta" o la "menos baja" respecto a este indicador.

"El coste de la incapacidad temporal por contingencia común es algo que hay que mirar. Muchas de estas bajas son de muy difícil calificación porque se deben a salud mental y a partir de ahí te puedes encontrar la típica persona que efectivamente está afectada y la que ha encontrado un buen refugio para estar en su casa cobrando el cien por cien", ha afirmado.

DETECTIVES PRIVADOS CONTRATADOS

Concretamente, ha señalado que desde Cecam se han detectado casos porque tienen "detectives privados contratados". "Hemos detectado casos absolutamente escandalosos y no ha ocurrido nada", ha aseverado.

A colación de esta cuestión, Nicolás se pregunta "quién es capaz de discriminar si esto es verdad o es mentira", a lo que él mismo ha contestado que "nadie".

De lo que sí se ha mostrado convencido es que se "está disparado el coste de la ITCC, sin duda alguna" y ha indicado que la ITCC es algo que "se controla en sanidad pública y el accidente de trabajo lo controlan las mutuas".

"¿Cuál es la duración de los procesos cuando se produce una rotura jugando al fútbol o una rotura en la fábrica?. Nuestra baja tiene una media de dos meses y la del sistema público de salud tiene una media de seis meses. El mismo quebranto de la misma pierna", ha ejemplificado.

En este punto, ha advertido del coste disparado de este tipo de bajas, recalcando que "es un tema muy delicado" que al mismo tiempo "cuesta muchísimo dinero a los españoles, particulares y empresas".

Para intentar reducir el número de bajas por ITCC, los empresarios piden inspecciones médicas y "que controlen esas bajas" para que "se localice, se investigue y se sancione al trabajador si es que ha incurrido en una práctica contraria a la ley".

"NO TODO ES FRAUDULENTO"

No obstante, ha querido remarcar que "no todo es fraudulento" y que "al final, alguna baja no será verdad, pero otras muchas parten también de la situación empresarial".

Lo que le extraña "es que los trabajadores no se quejen de estas cosas porque les afecta a ellos".