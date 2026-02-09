EMT Madrid vende dos de sus buses a la Diputación de Toledo para transformarlos en oficinas móviles de turismo

Miembros del Ayuntamiento de Madrid y la Diputación de Toledo en el acto de entrega de los buses. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID/TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha firmado un contrato de enajenación de dos autobuses de gas natural comprimido (GNC) con la Diputación Provincial de Toledo para que ambos vehículos funcionen como oficinas móviles de información y promoción turística en esta provincia.

Así lo han explicado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, durante el acto de entrega de los dos vehículos en las instalaciones del Centro de Operaciones de EMT de Sanchinarro.

Para Carabante, este acuerdo, que se ha ejecutado por un importe de 30.250 euros, cuenta con "múltiples beneficios", entre los que ha destacado el "buen servicio" prestado a la Diputación de Toledo y la posibilidad de "llevar la imagen de EMT Madrid" a los municipios de la provincia.

La Diputación Provincial de Toledo, en el marco de sus competencias de promoción turística, desarrollo económico y mejora de la asistencia a la ciudadanía en el territorio provincial, manifestó a la compañía municipal su interés en la adquisición de dos autobuses de GNC con el objetivo de proceder a su customización y adaptación como oficinas de turismo móviles.

"La provincia de Toledo cuenta con numerosos pueblos muy pequeños, pueblos alejados de la provincia, y lo que pretendemos con estos autobuses es que hagan la función de oficinas de turismo itinerantes para revitalizar nuestras comarcas", ha añadido Cedillo.

De esta manera, los vehículos incluirán tecnología y espacios dinámicos y se desplazarán a diferentes municipios promocionando rutas culturales, patrimonio, gastronomía y fiestas locales de interés. Además, también se usarán en eventos deportivos o de ocio.

Estos autobuses, de 9,5 metros de longitud, han sido sustituidos por otros vehículos 100% eléctricos tras culminar su ciclo útil, de más de 12 años. En este sentido, el delegado ha puesto en valor la estrategia en transportes de la ciudad de Madrid, "la capital de Europa con más autobuses electrificados".