Los encierros por el casco de Guadalajara serán los primeros cardiprotegidos de España con 10 desfibriladores

GUADALAJARA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los encierros en puntas de las Ferias y Fiestas de septiembre en Guadalajara, que por primera vez se van a celebrar por el casco histórico de la capital, serán los primeros cardioprotegidos de España y para ello contarán con un despliegue sanitario que incluye diez desfibriladores a lo largo de todo el recorrido, unas siete ambulancias y numeroso personal técnico para atender posibles percances.

Así lo ha avanzado el concejal de Seguridad, Chema Antón, en una comparecencia conjunta con el intendente jefe de la Policía Local, Víctor Castellano; Claudio Martín, el oficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara y el jefe de Protección Civil de Guadalajara, David de Diego, para presentar el dispositivo especial de seguridad y emergencias previsto para las Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Por primera vez en Guadalajara y al parecer también en España para este tipo de eventos, con el fin de tratar de garantizar que sean unos encierros más seguros, además de los desfibriladores habrá siete ambulancias y ocho puntos con personal técnico sanitario, así como un hospital de campaña instalado en la plaza de Santo Domingo.

El cambio en el recorrido de los encierros ha llevado a tomar estas medidas especiales de seguridad. Y aunque aún no se ha concretado cómo va a acceder la población a la zona para ver los encierros, es previsible que se coloque una grada en el entorno de la plaza del Jardinillo para el público, cuya información detallada se publicará próximamente.

En cuanto a la instalación de las talanqueras en los encierros, la previsión es que se sitúen ya por tramos la próxima semana. Las perforaciones necesarias en la calle Mayor ya están hechas y cubiertas con chapas y el trabajo se tratará de coordinar con el fin de no interferir en otros eventos.

Pese a las molestias que puedan ocasionar, las carpas de las peñas se han comenzado a montar ya porque una vez colocadas hay que realizar una revisión técnica de todas ellas, lo que incluye los conductos de electricidad y de agua, que si se retrasaran, es posible que no diera tiempo.

DISPOSITIVO DE UNAS 160 PERSONAS

Una rueda de prensa en la que se ha indicado también el número total del dispositivo de Ferias, unas 160 personas entre personal de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, enfatizando el concejal de Seguridad en la importancia que para este equipo de Gobierno tiene la prevención y el control y como se va a ver reforzado con los puntos de seguridad fijos e itinerantes que se van a instalar frente a las agresiones sexuales.

Será un trabajo basado en la prevención y el control, que busca garantizar que los eventos se disfruten con seguridad y tranquilidad, y para ello, además de unos encierros cardioprotegidos, con un despliegue sanitario sin precedentes, según Antón, se reforzará la atención ciudadana y la lucha contra las agresiones sexuales, duplicando los puntos de atención en comparación con años anteriores. Se busca ofrecer un entorno "seguro, inclusivo y cardioprotegido" a vecinos y visitantes, ha incidido el edil del área.

En cuanto al Plan de Seguridad para las ferias en general, presentado por el intendente de la Policía, será un operativo similar al de años anteriores, dividido en cuatro zonas: Fuente de la Niña, paseo de San Roque (y parte de Adoratrices), La Concordia y plaza de España.

Se mantienen dos puntos de encuentro principales en la Fuente de la Niña y el Parque de la Concordia, y la gestión de los cortes de tráfico se realizará en función de los eventos y la afluencia. Este se articula en tres ejes principales: la prevención y control, el reforzamiento de la policía y los cortes de tráfico, incrementando la Policía su presencia en calles, accesos y puntos de especial sensibilidad, con particular atención en momentos de gran afluencia como conciertos, el chupinazo, el desfile de carrozas y el recinto ferial.

CORTES DE TRÁFICO

Habrá cortes de tráfico en zonas clave como la Fuente de la Niña (avenida Ricardo Vázquez Bosco y Pablo Segundo hasta la primera rotonda), el paseo de San Roque (acceso restringido a garajes y vecinos de la calle Mozárabe) y en La Concordia y plaza de España.

Los puntos fijos de seguridad estarán en el parque de la Concordia y en la Fuente de la Niña y habrá también un punto itinerante que recorrerá el paseo de San Roque. Igualmente, en cada punto de seguridad habrá puntos de atención contra agresiones sexuales, impulsados por la Concejalía de Igualdad, que estarán activos desde el día 15 hasta el día 21 durante la Semana Grande de Ferias y Fiestas, duplicando la cifra de años anteriores.

Al margen, también se contemplan dispositivos especiales en fechas y eventos clave como el concierto del día 7 en la plaza de España o el del día 13 en Santo Domingo, así como en el Chupinazo, que será el 15 de septiembre, jornada para la que, además, está previsto instalar un espacio psicosocial básico en las oficinas de registro de la plaza Mayor y dos unidades de soporte vital básico, además de atención sanitaria contra agresiones sexuales.

Habrá puntos contra las agresiones sexuales también en los conciertos y el Cuerpo de Bomberos tiene previsto, además, poner en marcha un plan de emergencia y seguridad para el día del espectáculo pirotécnico. Además, los bomberos realizarán inspecciones diarias de instalaciones y atracciones, y Protección Civil continuará con los puntos de encuentro y las pulseras para menores perdidos.