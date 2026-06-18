Encuentran a un hombre fallecido dentro de la piscina de una vivienda en Leganiel

Imagen de Leganiel en Google Maps. - GOOGLE

CUENCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años de edad ha sido encontrado fallecido este jueves en el interior de la piscina de una vivienda de la localidad conquense de Leganiel.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo se ha producido a las 14.43 horas en una vivienda de la travesía la Virgen de dicho municipio.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y un médico que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de esta persona.