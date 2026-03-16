Encuentran sano y salvo en La Gineta al joven desaparecido en Iniesta (Cuenca)

Efectivos búsqueda desaparecido en La Gineta - EUROPA PRESS
CUENCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Iniesta han confirmado que los agentes de la Guardia Civil han localizado este mediodía al joven desaparecido de la localidad, Jesús Gómez, cerca de La Gineta (Albacete) y en buen estado de salud, aunque se le realizará una valoración médica.
Desde el Ayuntamiento de Iniesta quieren agradecer la colaboración a todas las personas e instituciones que han participado, de una forma u otra en la búsqueda de Jesús, cuya desaparición fue denunciada este domingo y obligó a activar un operativo de búsqueda en la zona, ha informado el Consistorio.