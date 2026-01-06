Un encuentro virtual con Carmen Posadas este viernes, regalo de Reyes del club de lectura 'Las Casas Ahorcadas'

La escritora Carmen Posadas mantendrá un encuentro virtual con los lectores del club 'Las Casas Ahorcadas' de Cuenca. - CASAS AHORCADAS

CUENCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carmen Posadas es el regalo de Reyes de este año del club de lectura conquense 'Las Casas Ahorcadas', que ha organizado para este viernes, 9 de enero, un encuentro virtual con la escritora, ganadora de un premio Planeta.

Nacida en Montevideo (Uruguay) y nacionalidad española, Carmen Posadas es una de las autoras más reconocidas del mundo hispanoamericano, tanto por su éxito público como por su palmarés, en el que además del Planeta hay galardones como el Premio del Ministerio de Cultura al mejor Libro Infantil, el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y el premio Glauka de Cuenca, entre otros, destaca en un comunicado el club.

Los miembros de 'Las Casas Ahorcadas' tendrán la oportunidad de analizar con Posadas la novela 'Invitación a un asesinato', en la que la autora, siguiento los pasos de Agatha Christie, recurre al humor y al ingenio para dar una que vuelta de tuerca a las clásicas novelas de detectives en un escenario social, protoganizado por los nuevos ricos.

Netflix ha hecho una adaptación cinematográfica de 'Invitación a un asesinato' que cuenta entre su repartor con Maribel Verdú y Regina Blandón, entre otros.

La escritora se conectará vía Zoom a partir de las 18.30 horas, pero los miembros de 'Las Casas Ahorcadas' se reunirán en edificio Iberia, para disfrutar juntos de este encuentro.

Posadas también estará en Cuenca el 5 de febrero, en el marco del festival de novela negra de 'Las Casas Ahorcadas', para participar junto con Luis García Jambrina en una mesa redonda, que propondrá un sugerente juego: convertir en detectives a clásicos de la literatura como Fernando de Rojas, Emilia Pardo Bazán o Miguel de Unamuno.