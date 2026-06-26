Se enfrenta a tres años de cárcel por grabar a una menor mientras se probaba ropa en una tienda de Albacete

Archivo - Teléfono móvil. - PIXABAY. - Archivo

ALBACETE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Albacete va a enjuiciar a un varón, identificado como S.O.A., por grabar con un teléfono a una menor mientras se probaba ropa en una tienda de la ciudad. La vista se celebrará el próximo lunes, 29 de junio.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que el 9 de octubre de 2021, en un establecimiento de venta de ropa, sito en Albacete, el acusado, actuando con ánimo de vulnerar la intimidad de la menor de 13 años de edad, mientras se hallaba en probador del mencionado establecimiento, introdujo su terminal de telefonía móvil por debajo de la puerta del probador contiguo, donde se encontraba la referida menor, procediendo a grabar un video se encontraba probándose ropa, habiendo llegado la misma a quitarse la camiseta.

El acusado procedió a borrar el referido video tras ser sorprendido realizando la citada grabación. La madre de la menor formuló denuncia por los hechos relatados ante la Policía, en fecha 10 de octubre de 2021, ratificando la misma ante la autoridad judicial, en fecha 3 de mayo de 2022.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la intimidad, por lo que procede imponer al acusado la pena de tres años de prisión.