El entorno del embalse del Cenajo en Férez (Albacete) queda limpio tras la celebración de la macrofiesta ilegal

Publicado: domingo, 11 enero 2026 15:02
ALBACETE 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entorno del embalse del Cenajo ya ha quedado limpio tras la retirada de residuos acumulados después de la celebración de la macrofiesta ilegal denominada 'Big Fucking Party', llevada a cabo en las inmediaciones de este embalse, dentro del término municipal de Férez (Albacete).

Tal y como ha podido constatar Europa Press, la organización del evento contaba con una cuantía destinada a eliminar los residuos procedentes de esta celebración.

Fue el pasado viernes cuando la Guardia Civil trasladaba que se había detenido a 63 personas, la mayor parte de ellas francesas, italianas y británicas, relacionadas con la macrofiesta ilegal denominada 'Big Fucking Party'.

El macroevento, no comunicado, ni autorizado, congregó a unos 2.000 vehículos, principalmente camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados, y alrededor de 3.500 personas, llegadas desde distintos puntos de España y de Europa, principalmente Francia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido.

Tal y como informó la Guardia Civil, la ausencia de medidas de reducción del impacto medioambiental y el perjuicio que estas actividades han supuesto para la flora y fauna, se suma que el lugar elegido por los organizadores está considerado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tratándose además de un terreno inestable e inundable.

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de la localidad albaceteña de Hellín.

