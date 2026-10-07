Entrepeñas y Buendía capitalizan lluvias, suben 5,89 hectómetros y acumulan 1.283,6, el 50,97% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han aumentando su nivel esta semana en 5,89 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.283,6, lo que supone el 50,97 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre.

El embalse de Entrepeñas ha ganado 0,24 hectómetros, acumulando un total de 487,1 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía suma 5,65 y acumula 796,5 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses, todos han descendido sus reservas. Así Almoguera baja 0,07 hectómetros cúbicos para situarse en los 5,77 de sus 7 de capacidad total; y el de Bolarque cae 0,38 hectómetros cúbicos para situarse en los 26,86 de su capacidad máxima de 31.

Mientras, Alcorlo pierde 0,49 hectómetros, quedándose con 96,07 de su capacidad máxima de 180; y Beleña se contrae 1,22 hectómetros y se sitúa con 21,34 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,02 hectómetros y se queda en 17,61, de los 35 que puede albergar; y el de Pálmaces disminuye en 0,15 hectómetros hasta los 19,18, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, también cae el de La Tajera, que desciende en 0,63 hectómetros y se queda con 33 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,04 hectómetros, hasta los 15,89, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, aumentan 0,07 hectómetros esta semana y almacena 5,5, con una capacidad máxima de 6.