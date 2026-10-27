El paro descendió en C-LM en 3.100 personas durante el tercer trimestre del año, un 2,39% menos

Infografía con cifras de paro en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Infografía con cifras de paro en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro en Castilla-La Mancha descendió en 3.100 personas en el tercer trimestre de 2026, descendiendo un 2,39% con respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se situó en el 11,36% y el número total de desempleados en 125.700, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos interanuales, el paro bajó en la Comunidad Autónoma en 9.200 personas, lo que supone un descenso del 6,79% respecto al mismo trimestre del año anterior. El número de ocupados se situó en Castilla-La Mancha en 980.900 y la tasa de actividad alcanzó el 59,91%.

A nivel nacional, el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

Con la subida de la ocupación registrada entre julio y septiembre, que se debió exclusivamente a la población extranjera, el empleo alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico de 22.852.600 trabajadores, en tanto que el número total de parados se situó en 2.591.200 personas, elevándose la tasa de paro al 10,18%, tres décimas más que en el segundo trimestre.