Equipo de Gobierno de Ciudad Real propondrá declarar como festivo el 31 de julio de 2027, día de la Pandorga

Mesa del Comercio de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real va a proponer como jornada festiva local el 31 de julio de 2027, día de celebración de La Pandorga, en sustitución de la tradicional festividad del 22 de agosto (Octava de la Virgen del Prado) que el próximo año se celebra en domingo.

La iniciativa viene a refrendar la implicación que tiene la capital con su fiesta más popular, en el camino hacia la obtención de su declaración de Interés Turístico Nacional.

El segundo de los días de fiesta local para el próximo año volvería a ser la festividad de Alarcos, el lunes 17 de mayo, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La propuesta cuenta con el aval previo de la Mesa del Comercio, órgano en el que se ha querido consensuar la iniciativa para analizar su potencial impacto en la economía local.

La concejal de Promoción Económica y presidenta del IMPEFE, Yolanda Torres, ha agradecido a los integrantes de la Mesa su disposición a aprobar el cambio de jornada festiva para 2027 "que demuestra la fortaleza de la Pandorga en Ciudad Real".

Los integrantes de la Mesa del Comercio valoraron los potenciales beneficios que, para el sector, puede traer la modificación.

Torres ha destacado que la consideración de la Pandorga como día festivo en 2027 puede ayudar a facilitar "que todos los ciudadanos puedan participar de la fiesta, en un día que es muy importante para Ciudad Real".

La Mesa está integrada por Cámara de Comercio, ATA, AJE, FECIR y representantes del tejido comercial de la capital.

En su reunión del pasado jueves analizaron también la evolución que ha tenido el sector en los primeros seis meses del año.

Yolanda Torres ha dado cuenta del desarrollo de algunas de las iniciativas de incentivo que se han impulsado durante este tiempo como la Ciudad Real Fashion Week o la Noche Blanca, que obtuvieron un gran éxito de participación.

Además, ha pedido la colaboración de los representantes del tejido comercial para poder desarrollar la propuesta anunciada en el pleno municipal por el alcalde, Francisco Cañizares, con la que el Ayuntamiento quiere ampliar sus reconocimientos institucionales a establecimientos y empresas de la capital que alcancen en 2026 los 25, 50 o 100 años de antigüedad.