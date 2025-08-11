Equipo Gobierno conquense expedienta a una jefatura del Consistorio por no pedir subvención de transporte de Ministerio

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, ha anunciado la apertura de un expediente informativo para averiguar por qué los servicios municipales no han solicitado las subvenciones del Gobierno de España al transporte público urbano del Gobierno de España.

Portillo ha desvelado que "Desde la jefatura de servicio correspondiente no se ha solicitado la ayuda, que suponía tanto una bonificación en el precio de los abonos de autobuses como la gratuidad para los usuarios menores de 15 años a partir del segundo semestre. Los descuentos sí que se han mantenido, pero la segunda medida no hay llegado a aplicarse", ha indicado la portavoz.

Portillo ha desvelado que el equipo de Gobierno está estudiando la posibilidad económica y técnica de hacerlo con fondos propios y, aunque asume la responsabilidad que tiene, la Junta de Gobierno ha decidido abrir una expediente informativo a la jefatura de servicio para conocer las razones por las que no se ha pedido esta subvención.

Estas ayudas del Gobierno de España se aprobaron mediante Real Decreto el pasado 28 de enero y gracias a ellas el Ministerio de Transportes financia su gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para beneficiarios del abono joven.

En el resto de los títulos --salvo los turísticos, los sencillos y los de ida y vuelta-- se promueve un descuento de, al menos, el 40%, cofinanciado a partes iguales por los ayuntamientos y el ministerio.

En el caso del Ayuntamiento de Cuenca, lo previsto era que el Consistorio conquense aportara el 20% de la bonificación y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el 30% restante, mientras que en el segundo semestre la aportación será inversa, del 30% por parte del Ayuntamiento y del 20% por el Gobierno de España.

De este modo el bonobús, cuyo precio normal es de 6,30 euros, con la bonificación del 50 por ciento tiene un coste de 3,15 euros; el bono especial --para jóvenes, familias numerosas, mayores-- cuesta 2 euros frente a los 4 habituales; y el bono social --personas con discapacidad, familias numerosas de categoría especial, mayores en función de la renta-- tiene un precio de 1 euro frente a los 2 euros normales.

A pesar de que no se ha solicitado esta subvención, estos descuentos se han seguido aplicando.