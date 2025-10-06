El equipo de Gobierno dice que los 14,3 millones de fondos europeos serán "un revulsivo para cambiar Talavera"

Archivo - Edificio de la Policía Local de Talavera - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA - Archivo

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso ha destacado que el hecho de que Talavera de la Reina vaya a recibir 14,3 millones de euros de fondos europeos "va a suponer un revulsivo en cuanto al cambio de la fisonomía de la ciudad".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa al recordar que Talavera ha conseguido 14.301.320 de euros de la senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

Los fondos europeos ascienden a 12.156.122 euros y el resto hasta los 14 millones serán fondos del Ayuntamiento, dado que la tasa de cofinanciación es del 85 por ciento, informa el Consistorio.

"La gran mayoría de los proyectos han sido considerados" ha valorado el portavoz, que ha recordado con los Edusi supusieron una inyección para Talavera de 10 millones de euros, mientras, que el actual equipo de Gobierno ha logrado superar la financiación que llega a los 12 millones.

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que Talavera experimentará un gran cambio, por ejemplo, con el eje troncal que comunicará la futura estación del AVE con la zona centro de la ciudad, entre otros muchos proyectos que se adelantarán próximamente y que suponen un "reto" para el actual equipo de Gobierno.

Tras indicar que ha sido el actual equipo de Gobierno el que ha ejecutado las obras que no se lograron terminar en el anterior mandato, se ha mostrado convencido de que se ha reconocido su esfuerzo.

"Talavera fue a los máximos, presentando proyectos que verán la luz con fondos europeos y se abre una nueva etapa de inversiones que queremos ejecutar cuanto antes", ha añadido García-Barroso, que ha subrayado además que el Ayuntamiento no tendrá problemas para costear la financiación que le corresponde con estos proyectos europeos, dado que "tiene una liquidez como jamás la habido", pues alcanza los 18 millones de euros.

"Tenemos una liquidez bastante amplia que también nos va a permitir no sólo finalizar el año, sino también enfocar los pagos del próximo", ha concluido.