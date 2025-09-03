Equipo de gobierno Guadalajara estudia iniciar acciones judiciales contra edil del PSOE por acusaciones sobre contratos

GUADALAJARA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ana Guarinos ha remitido a sus servicios jurídicos estudiar el inicio de acciones judiciales tras las acusaciones vertidas en las últimas horas por el concejal del PSOE, Juan Flores, en las que denunciaba que estaba incurriendo en "sobrecostes injustificados" relacionados con los nuevos encierros de las Ferias y Fiestas, "con vinculación a empresas implicadas en la 'Púnica', una de las tramas de corrupción del Partido Popular".

El equipo de Gobierno en Guadalajara ha solicitado una rectificación urgente y en caso contrario, su dimisión inmediata.

Así lo ha trasladado en una comparecencia de prensa el concejal de Fiestas, Santiago López Pomeda, quien ha refutado categóricamente estas acusaciones, presentando documentación que, según él, acredita un proceso de licitación pública y abierta para todos los contratos.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Guadalajara ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que todos los contratos se ajustan a la normativa y se han realizado a través de procedimientos de licitación pública y abierta, donde cualquier tipo de empresa que reuniera las condiciones de los pliegos podía presentar sus ofertas.

"Es completamente falso y mentira que los contratos se han adjudicado a dedo", ha remarcado López Pomeda, no descartando acudir a la vía penal si así lo determinaran los servicios jurídicos .

"Hemos puesto en conocimiento de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara todo lo acontecido en el día de ayer para que se realice el estudio correspondiente y se inicien, si es preciso, evidentemente, tras ese estudio, todas las acciones judiciales por la vía penal o por la vía que corresponda contra estas declaraciones", ha dicho.

Por un lado, el concejal de Festejos entiende que Flores tendrá que rectificar, y con independencia, la asesoría jurídica del Ayuntamiento estudiará si las declaraciones del concejal socialista son susceptibles o no de interponer la demanda correspondiente.

En su comparecencia, el concejal de Fiestas ha aclarado también que la empresa contratada para la gestión integral de los espectáculos taurinos desde 2022 no realiza el montaje de la infraestructura ni la fabricación de nuevas estructuras, en este caso, debido al cambio de recorrido.

En referencia a la insinuación de la relación de una de las empresas o empresarios con el caso Púnica, el edil ha señalado como desde el propio grupo socialista se admitió que la persona mencionada no está imputada ni investigada en dicho caso y ha enfatizado en el hecho de que las empresas contratadas por el Ayuntamiento han cumplido con todos los procedimientos y cuentan con informes jurídicos y de intervención favorables.

"He de decir que tampoco se contrata al señor Emilio Esteban a título personal, sino que él está dentro de una sociedad que nada tiene que ver exactamente con ese caso, y que todas y cada una de las empresas han cumplido con los procedimientos que marca el Ayuntamiento", ha remarcado.

No obstante, el también tercer teniente de alcaldes ha subrayado la gravedad de las acusaciones, no solo por dañar la imagen del Ayuntamiento, sino también la de los funcionarios y técnicos municipales.

El edil ha dejado también entrever el hecho de que estas acusaciones busquen también crear una tensión política justo coincidiendo con el periodo previo a la celebración de las Ferias y Fiestas de la capital.