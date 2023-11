Equipo de Gobierno toledano congela tasas y ordenanzas para 2024: "La situación no es para que el ciudadano pague más"

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo va a congelar las tasas y las ordenanzas fiscales municipales para el próximo año 2024, tal y como ha desvelado el portavoz y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde.

En declaraciones a Europa Press, Alcalde ha manifestado que con esta decisión el equipo de Gobierno de la capital regional quiere favorecer el tener mayores ingresos para el Ayuntamiento, sin que los mismos provengan de una mayor carga fiscal a los ciudadanos de Toledo.

"Creemos que la situación económica no está para que el ciudadano pague más", ha indicado, para agregar que, por el contrario, el equipo de Gobierno intentará incrementar los ingresos intensificando la gestión, por ejemplo, dando salida a todas las licencias urbanísticas que tiene "encima de la mesa" y que "son más de mil".

Como no se van a modificar estas ordenanzas y tasas publicas, ha explicado el concejal, el equipo de Gobierno no tendrá que hacer "ningún procedimiento administrativo" para "publicar algo que no ha variado", por lo que se ratificarán las actuales de 2023, que seguirán en vigor para el próximo año.

Si hubiera habido modificación de ordenanzas fiscales, ha detallado, sí que se tendrían que haber aprobado en la Junta de Gobierno Local. Más tarde, grupos municipales y ciudadanía podrían haber hecho sus aportes y, al final, se tendrían que haber aprobado en el pleno para que estuvieran publicadas el día 1 de enero.

Preguntado por la subida del precio del agua, Alcalde ha señalado que viene determinada por la sentencia que se ha encontrado el actual equipo de Gobierno por un acuerdo "incumplido" por el PSOE cuando gobernó el Ayuntamiento. "Pero no es una ordenanza fiscal, es una ordenanza distinta que tiene procedimiento administrativo y tendrá que ir a Junta de Gobierno Local, a publicación y a pleno. Esa sí, pero las demás no se van a tocar", ha reiterado.

DEBATE DE PRESUPUESTOS

Finalmente, preguntado por cuándo va a comenzar el debate de los presupuestos para 2024 como exigía hace unos días IU-Podemos, el concejal de Hacienda ha señalado que estarán "dentro de poco" y que la intención del equipo de Gobierno es aprobarlos antes de que finalice el año. De ahí que confíe en que se llevan a pleno en el mes de diciembre.

Asimismo, ha afirmado que el equipo de Gobierno se está tomando "muy en serio" las cuentas del año próximo, de tal modo que ha tenido reuniones con todas las áreas con el fin de hacer "una buena gestión" de cara al 2024.

"No subir los impuestos implica que hay que gestionar mejor todas las áreas y estamos viendo cómo repercute esa no entrada de ingresos", ha concluido.