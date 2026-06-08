Equipo de Gobierno toledano define este Corpus Christi como el "más multitudinario, exitoso y seguro de la historia"

La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares; la concejal de Cultura, Ana Pérez; y el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García Toledano, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo ha ofrecido este lunes una rueda de prensa de balance para analizar los resultados de la Semana Grande del Corpus Christi 2026. Una comparecencia en la que han intervenido la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares; la concejal de Cultura, Ana Pérez; y el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García Toledano, quienes han coincidido en calificar esta edición como "un éxito rotundo, abrumador y redondo" que sitúa una vez más a Toledo en la vanguardia de la excelencia organizativa.

El concejal de Festejos, José Vicente García Toledano, ha comenzado dirigiendo un agradecimiento "con letras mayúsculas" a todos los toledanos, castellanomanchegos y visitantes que han llenado la ciudad durante casi 15 días de celebraciones lúdicas, culturales y religiosas, ensalzando que "hemos vuelto a superarnos, creando el mejor Corpus de la historia un año más".

En este sentido, la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha agradeciendo el civismo, la comprensión y la cooperación de todos los vecinos y residentes ante las restricciones de tráfico necesarias para el correcto desarrollo de los eventos y ha detallado las cifras de un dispositivo especial de seguridad y emergencias que ha calificado de "ejemplar", compuesto por 737 servicios policiales realizados entre la mañana del 29 de mayo y la noche del domingo 7 de junio; 222 de ellos de carácter extraordinario.

Asimismo ha explicado que los días con mayor despliegue fueron el 3 de junio con 121 servicios y el 4 de junio, con 95 servicios, implicando a unidades como la Fiscal para la revisión administrativa de atracciones; la Patrulla Verde; Atestados y la Unidad de Drones.

En cuanto al Centro de Coordinación Operativa (CECOP), integrado por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, Bomberos, Protección Civil, Fuerzas Armadas, se desactivó finalmente sin novedades reseñables, "gracias al descenso de las temperaturas, las atenciones sanitarias en la carrera procesional fueron mínimas, limitándose el jueves a una torcedura de tobillo y al desmayo de un agente de la Policía Nacional", ha indicado.

En lo relativo a la movilidad, la vicealcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento habilitó tres grandes explanadas de tierra anexas a La Peraleda con capacidad para 3.500 vehículos dotadas con proyectores de luz extraordinarios, aunque la masiva afluencia provocó retenciones puntuales en los accesos de entrada y salida; especialmente el jueves de Corpus y el viernes 5 de junio con el concierto de Dani Martín; Cañizares ha recalcado que "la seguridad estuvo plenamente garantizada", mientras que en cuanto al orden público, "el fin de semana se saldó únicamente con tres altercados aislados y un total de tres detenidos entre las noches del viernes y el sábado".

"Si podemos hacer un resumen de este Corpus, es que Toledo ha vivido un Corpus multitudinario, pero sobre todo un Corpus seguro", ha señalado Cañizares, al tiempo que ha destacado que "cuando miles de personas disfrutan de una semana de celebración con normalidad, significa que detrás hay muchos meses de planificación, por lo que la mejor noticia de seguridad que podemos dar en este Corpus es, precisamente, que apenas hay noticias", ha indicado la vicealcaldesa.

RECUPERACIÓN DE TRADICIONES LOCALES

En cuanto al área de Cultura, la concejal ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de una festividad que ha calificado de "redonda" y visualmente "preciosa", subrayando, especialmente, la apuesta del Gobierno local por recuperar el patrimonio inmaterial de Toledo a través de tres hitos clave como ha sido el regreso de los dulzaineros y el tamboril abriendo el desfile de los gigantones del miércoles y jueves, "una estampa histórica documentada por cronistas de la ciudad que hacía décadas que no se producía".

También se ha incrementado "de manera sustancial el tomillo, que convirtió el recorrido procesional en una auténtica alfombra aromática"; y las guirnaldas que vistieron las calles Callejón de San Pedro y la calle Martín Camero "han sido confeccionadas de forma frondosa por los propios jardineros del Ayuntamiento utilizando restos de la poda municipal, emulando la tradición de los años 80 y 90".

Asimismo, la edil ha celebrado el éxito del certamen de los patios toledanos, con la participación de 46 patios, dos de ellos nuevas incorporaciones, y el lleno absoluto en los conciertos celebrados en la Plaza del Ayuntamiento, la plaza de Zocodover y el Corral de Don Diego, este último con actividades infantiles.

Además, en cuanto a la recuperación patrimonial, Ana Pérez ha calificado de históricos los desfiles de este año, marcados por la salida procesional nocturna de los cinco faroles de los Misterios Gozosos, que no salían a la calle desde 1926, y los actos del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario, así como una espléndida procesión del Corpus Christi.

LA PERALEDA BATE RÉCORDS CON MÁS DE 200.000 ESPECTADORES

En el área de Festejos y Juventud, José Vicente García Toledano ha insistido en que la estrategia de centralizar los grandes espectáculos en el recinto ferial de La Peraleda ha resultado un éxito sin precedentes con una asistencia superior a las 200.000 personas, "hemos creado la mayor y mejor producción de la historia de nuestra ciudad con un modelo de festival de primer nivel".

El concejal ha reseñado el gran impacto económico para los feriantes, quienes han vivido "su mejor año" con llenos constantes en carpas, terrazas y atracciones; además, entre los éxitos de la programación juvenil, ha destacado el primer 'Interpeñas' de la ciudad, en el que se duplicó la participación pasando de 18 a 39 peñas, así como el éxito del "tardeo" juvenil con Lucía de la Puerta.

Los tres miembros del equipo de Gobierno han concluido su intervención reiterando su felicitación generalizada a "las miles de personas que han trabajado en la trastienda de las fiestas", haciéndolo extensible a los floristas, la Junta Procorpus, el Cabildo, la Catedral, la Asociación de Amigos de los Patios, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, Bomberos y los voluntarios altruistas de Protección Civil.

Asimismo, han elogiado el "esfuerzo titánico bajo las altas temperaturas" de los empleados municipales de Obras, Limpieza, Electricistas, Carpinteros y Jardineros, a los coordinadores de Emergencias y Cultura; a las productoras musicales y hosteleras involucradas, "y, por supuesto, a los funcionarios municipales implicados en todas las áreas", han concluido.