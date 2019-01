Equipo de Gobierno toledano dice que Puy du Fou no se ha opuesto a pagar más de 350.000 euros en concepto de ICIO

Publicado 15/01/2019 13:01:48 CET

15 Ene.

El vicealcalde y concejal delegado del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, ha asegurado que el hecho de que Puy du Fou tenga que pagar al Consistorio entre 350.000 y 360.000 euros en concepto Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) "no ha generado debate" entre la empresa y el equipo de Gobierno.

Preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos que va a aprobar la Junta de Gobierno de este martes --entre ellos la autorización a Puy du Fou para realizar las obras de urbanización del parque-- Sabrido ha indicado que el equipo de Gobierno entiende que este proyecto, a pesar de ser Proyecto de Singular Interés, no está exento del pago de este impuesto.

"Hasta ahora hemos hablado con la empresa y no ha sido objeto de debate si pagan o no" el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ha insistido el edil, que ha añadido tener la impresión de que la empresa no tiene intención de recurrirlo. "Hasta que no se haga, no se podrá asegurar".

No en vano, Sabrido ha recordado que la modificación de las ordenanzas fiscales que acometió el equipo de Gobierno en el pasado ejercicio contemplaba que cualquier empresa que se instale en el termino municipal Toledo y acredite la aportación de 200 trabajadores fijos podría llegar una reducción de 85 por cinto de la cuota del ICIO. "Como dice la ordenanza las empresas tienen que acreditar esto en dos plazos desde que se le de autorización", ah añadido el edil toledano.

Dicho esto ha explicado que la Junta de Gobierno Local de este martes ha autorizado al grupo francés que va a construir el parque temático de la historia de España realizar obras de urbanización de los accesos y viales, algunas plataformas para construcción en la Fase 1, redes de agua, gas, electricidad y alumbrado. De igual modo, se construirán depósitos para agua potable, residual y pluvial, centros de residuos y mobiliario urbano.

Según ha indicado el edil de Hacienda este proyecto, en su totalidad, aportará cerca de 11,2 millones de euros a las arcas municipales. Si el cerramiento de la superficie del parque autorizado a finales de diciembre tiene un valor de 1,7 millones, la licencia hoy otorgada implica 9,5 millones, todo ello sin IVA. Ha recordado que de igual modo, el presupuesto 2019 contempla un ingreso de 1.535.000 euros por parte de Puy du Fou por el canon de aprovechamiento previsto en el reglamento de suelo rústico.

Por todo ello, el vicealcalde toledano ha mostrado su satisfacción por el hecho de que este proyecto "avance de manera ordenada", pues va a generar empleo y "potenciará el carácter histórico, patrimonial, cultural y artístico del Toledo clásico", generando recursos económicos que "también beneficiarán a los vecinos ciudadanos del Casco".

"En ningún caso debe suponer ninguna mácula en el Toledo clásico. Todo lo contrario, esperamos que lo potencie y que no sirva de obstáculo a aquellos ciudadanos que quieran vivir en el Casco y que estos alcancen cuotas mayores de bienestar".

Sobre el recurso planteado ante el Tribunal Supremo por el movimiento 'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou' por el que pide paralizar las obras, el edil se ha mostrado convencido de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Toledo han defendido el "interés público" de este proyecto, y ha dicho que dicho movimiento no es "ni más riguroso ni tiene más intereses en que se cumplan todos los trámites legales y las medidas medioambientales".

"Por ello espero que no sea objeto de paralización y que este recurso no resulte triunfante, porque se han cumplido todos los trámites con el máximo rigor", ha reiterado Sabrido.

TARIFAS DE TAXI

En otro orden de cosas, el edil ha realato que en la sesión de este martes la Junta de Gobierno Local revisará la tarifas del taxi para remitirlas a la Consejería de Sanidad. Dicha revisión de precios de taxi, que ha sido informado favorablemente por el Consejo Municipal de Consumo, prevé una subida de cinco céntimos de euros --un 3,3%-- en el coste del kilómetro.

No obstante, este incremento no será definitivo hasta que no sea informado por la Dirección General de Transporte y tramitado por la Dirección General de Salud Pública y Consumo, según ha añadido el responsable local de Hacienda, que ha concluido apuntando que la revisión ha sido "hecha a solicitud del sector".