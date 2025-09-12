El equipo Gobierno toledano, dispuesto a incluir "cosas que se puedan aceptar" en la ordenanza turística que elabora

Archivo - El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha asegurado que, cuando la ordenanza para la Regulación de la actividad turística y convivencia ciudadana pase la fase de información pública abierta --hasta el 19 de septiembre--, "volverá a reunirse" con todos los colectivos que han presentado alegaciones.

"Les diré qué se puede aceptar o qué no se puede aceptar", ha afirmado el responsable toledano de Turismo, que a través de audios distribuidos a los medios de comunicación ha salido al paso de las críticas de los guías oficiales de turismo de la ciudad, que este viernes han presentado ante el Ayuntamiento capitalino un total de 5.950 firmas para intentar frenar dicha normativa que, a su entender, "no arregla nada".

"En todo momento he estado abierto a que la ordenanza fuese una ordenanza de todos los sectores, haciendo concesiones a cada uno de ellos. Pero no podía plasmar sólo lo que uno de ellos quería", ha dicho en alusión al colectivo de guías.

Velasco, que ha confirmado que el equipo de Gobierno quiere llevar dicha normativa al pleno de septiembre y, si no se puede, al de octubre, ha vuelto a sacar pecho afirmando que Toledo está "siendo referente" a la hora de abordar esta polémica cuestión.

"Nos llaman de muchos lugares para ver cómo lo estamos haciendo. Está siendo de interés nacional", ha defendido el edil, consciente de que al ser una tema "transversal, que interesa a mucha gente", iba a concitar "muchas opiniones diferentes".

Por ello, ha defendido, el equipo de Gobierno está dispuesto a "hacer concesiones porque, en realidad, las cosas no son blancas o negras".

"Se trataba de escuchar a todo el mundo, qué es lo que hicimos y llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes. En este procedimiento he hablado con todo el mundo y he escuchado a todo el mundo, mal que les pueda pesar a alguien, incluidos ellos", ha añadido, en clara alusión a los guías oficiales.

Dicho esto, ha terminado mostrando voluntad de diálogo, insistiendo en que va "a seguir hablando con todo el mundo" para dar a conocer las modificaciones que se pueden incluir en el texto, antes de llevarlo a pleno.