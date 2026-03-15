Escalona confirma las lluvias como causa del derrumbe de la torre y reitera la seguridad del itinerario de visitas

El castillo de Escalona (Toledo) un día después del derrumbe de la torre albarrana, el 15 de marzo de 2026. - GABRIEL SOLERA/EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Escalona ha confirmado este domingo, tras las conclusiones de la inspección técnica realizada por el arquitécto municipal y los técnicos de patrimonio de la Junta, que las intensas lluvias durante la sucesión de temporales han sido la causa del derrumbe de la torre albarrana del castillo de la localidad.

Además, ha trasladado que el recorrido establecido para las visitas, sigue siendo seguro.

Así lo ha indicado a través de un comunicado realizado a través de las cuentas oficiales del Consistorio en las redes sociales, en la que ha indicado que las "filtraciones tan abundantes han provocado un exceso de peso en el interior de la torre, llevando al colapso parcial de la misma".

Además, han indicado que concretamente se "ha derrumbado el añadido medieval del siglo XV a la torre albarrana original, de origen árabe, de principios del siglo XI, que sigue en pie".

Sobre las labores de desescombro, el Ayuntamiento ha indicado que "se realizarán obras por emergencia de limpieza y de consolidación de la torre albarrana original, del siglo XI", aclarando que "para ello primero hay que hacer un expediente arquitectónico validado por patrimonio que necesitará de un tiempo de varias semanas".

Mientras dure el parón de visitas se aprovechará para "realizar obras de consolidación en la torre que sirve de entrada en el recorrido inicial".

El Consistorio también ha trasladado la evaluación de otros elementos del castillo, como la Torre de las Cigüeñas, de la que ha señalado que se van a "llevar a cabo en los próximos meses una obras de retacado, relleno y de cosido para evitar grieta y clausurar la oquedad existente con el objetivo de consolidarla y evitar todo tipo de riesgo futuro".

Además, ha anunciado que se ha establecido "un compromiso de colaborar para obtener recursos excepcionales de otras instituciones para soportar los costes elevados de estas actuaciones".

En su comunicado, el Ayuntamiento también ha manifesdo que mantiene el proyecto de restauración del castillo y de establecimiento de un espacio hotelero.

"Nos mantenemos en la ilusión y la esperanza de poder sacarlo adelante en el corto plazo", ha señalado.