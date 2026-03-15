Alcalde de Escalona anuncia que solicitará "todas las ayudas que pueda" para realizar las obras que requiere el castillo

Un agente de la Guardia Civil inspecciona la zona del derrumbe de la torre albarrana del castillo de Escalona. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha anunciado este domingo que el Ayuntamiento solicitará "todas las ayudas que pueda a todos los organismos instituciones administraciones para poder acometer la obra que sea necesaria" de cara a proteger el castillo de la localidad, tras el derrumbe de una torre albarrana este sábado.

En declaraciones a los medios de comunicación previos a la visita técnica de los técnicos de patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Gutiérrez ha señalado que el castillo "es un monumento de muchos siglos, de mil años de antigüedad y evidentemente necesita una consolidación importante en varios elementos de su estructura".

Por este motivo, ha señalado que el Ayuntamiento, tras su adquisición en octubre de 2024, ha estado evaluando y planificando obras de protección, consolidación y restauración del castillo. "No es algo que haya surgido ex novo en el día de hoy como consecuencia de que ayer se derrumbara parte de la torre albarrana", ha apuntado.

Sobre la evaluación técnica que comienza este domingo, el también delegado de la Junta en la provincia de Toledo, ha señalado que es un primer paso "para ver, para de alguna forma determinar cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento" y que las inspecciones se prolongarán en próximas fechas.

Gutiérrez ha destacado la colaboración entre administraciones, con la participación en las inspecciones técnicas del arquitecto municipal junto a los técnicos autonómicos. "Todos ellos determinarán qué acciones hay que tomar a partir de este momento", ha señalado.

SEGURIDAD DE LOS VISITANTES

Tras las críticas realizadas desde la oposición municipal, el alcalde ha subrayado que "en ningún momento se ha tenido en riesgo a las personas que han visitado el castillo".

En este sentido, ha apuntado que de cara a la elaboración del itinerario de las visitas, iniciadas a partir de 2025, "el Ayuntamiento se preocupó de que la ruta que siguen los turistas, esa visita guiada, fuera absolutamente segura".

"Y no solamente se ocupó el Ayuntamiento, sino también los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades, quienes también nos avalaron en que la ruta que siguen los visitantes, los turistas, en definitiva, quienes visitan en el castillo, es absolutamente segura", ha señalado.

En este sentido, ha adelantado que el castillo permanecerá cerrado a las visitas "durante el tiempo que los técnicos nos digan".

FILTRACIONES DE AGUA

El alcalde de Escalona ha reiterado que la primera hipótesis que se baraja como causa del derrumbe es la filtración de agua a causa de los últimos temporales.

"En todo caso vamos a esperar a ver lo que dicen los técnicos, pero sí, sí, todo apunta a que esas filtraciones de agua han ido erosionando y al final los elementos han acabado por ceder", ha señalado Gutiérrez.