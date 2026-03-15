Sergio Gutiérrez defiende la gestión municipal del patrimonio de Escalona tras el derrumbe de la torre

Archivo - El secretario de Organización del PSOE Sergio Gutiérrez durante las pasadas jornadas medievales de Escalona. - PSOE - Archivo

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha salido este domingo en defensa la gestión municipal de Escalona de su patrimonio, tras las críticas y acusaciones aparecidas en redes tras la caída de la torre albarrana del castillo.

En una publicación en su cuenta oficial de una conocida red social, Gutiérrez ha señalado su deseo de "aclarar algunas cosas" ante la intención de "politizar la desgracia" a través de opiniones "sin preguntar primero a los técnicos o a los concejales, es decir, hablar por hablar".

El secretario de Organización socialista ha recordado que el Ayuntamiento adquirió el castillo en octubre de 2024, contando con tan solo 18 meses para evaluar, planificar y realizar labores de protección y mantenimiento. "Sólo desde hace 18 meses el Ayuntamiento puede trabajar en proyectos de restauración pública", ha subrayado, frente a las tres décadas de deterioro.

"Desde hace 18 meses se trabaja en un pliego de condiciones para favorecer la iniciativa público-privada que conlleve tres cosas: restauración, construcción de un complejo hotelero, y su gestión", ha apuntado.

En cuanto a las cuestiones de seguridad personal en las visitas, Gutiérrez ha señalado que el "itinerario de visitas tuvo que ser autorizado por los técnicos de patrimonio que garantizaban su seguridad".

Además, ha defendido la pertinencia de la adquisición del castillo en 2024, señalando su coste, 800.000 euros, muy por debajo del precio que pedían los antiguos propietarios privados a lo largo de los últimos 15 años. "Pedían un precio desorbitado que rondaba entre los 3 millones y los 4 millones de euros que alejaron a los inversores interesados", ha señalado, subrayando que la adquisición a cambio del valor catastral supuso una oportunidad al costar cinco veces menos.

"Sabíamos que, o se desbloqueaba la situación y se empezaba a actuar, o el castillo comenzaba a estar en un punto de no retorno", ha argumentado sobre la adquisición del bien patrimonial. Para el secretario de Organización del PSOE regional, el derrumbe de la torre, "lo que demuestra es que el Ayuntamiento tenía razón en la urgencia de intervenir".

Sobre las causas del derrumbe, Gutiérrez ha apuntado que "probablemente, una filtración de agua desde la cubierta de la torre al interior de la misma que desplazó (unos minutos antes del derrumbe) unas rocas que sustentaban la torre, rompiendo la cimentación y provocando su desplome".

Además, ha manifestado su esperanza de que este contratiempo no detenga la recuperación del castillo y los proyectos turístico-patrimoniales del municipio. "Saldrá adelante" ha afirmado, planteando que "el proyecto es una esperanza enorme que restaura y consolida las construcciones de don Álvaro de Luna y don Juan Manuel". "Pero necesita mucho trabajo, muchos recursos y mucho conocimiento", ha advertido.