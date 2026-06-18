Los Escenarios Monumentales de la Diputación de Guadalajara llegarán a nueve municipios para unir música y patrimonio

La diputada delegada de Cultura, Sabrina Escribano. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara celebrará este año la quinta edición de Escenarios Monumentales, un programa cultural que combinará música y patrimonio histórico en nueve municipios de la provincia con el objetivo de acercar la cultura al medio rural y poner en valor enclaves de especial interés patrimonial.

La diputada delegada de Cultura, Sabrina Escribano, ha presentado este jueves la programación de 2026, que se desarrollará bajo el lema 'Historia Viva' y que llegará a localidades de todas las comarcas de la provincia.

Según ha destacado, el ciclo experimenta un crecimiento "considerable" respecto a años anteriores, pasando de cinco o seis actuaciones a un total de nueve. "Son nueve actuaciones distribuidas por todas las comarcas de la provincia, reafirmando nuestro compromiso con el acceso a la cultura en todos los rincones de Guadalajara", ha dicho Escribano durante la presentación.

La programación arrancó el pasado fin de semana en Aranzueque con la actuación del grupo de rock Desorden y continuará el 20 de junio en las ruinas del convento de San Antonio de Mondéjar con Arrabal Folk. Posteriormente llegará a Castejón de Henares, Milmarcos, Hiendelaencina, Alcocer, Rueda de la Sierra y Lupiana, para concluir el 10 de octubre en El Pedregal con la actuación de Estudio 80.

Entre los artistas participantes figuran también Dave Wondering, la Banda de Música de Molina, Emmanuel Ensemble, Doctor Sapo, Stringwood y Hermanos Abascal, configurando una programación que abarca géneros como el folk, el rock, la música clásica, el pop, la música iberoamericana y las bandas sinfónicas.

La diputada ha explicado que el programa nació en 2021 con una doble finalidad: impulsar las artes escénicas y musicales de la provincia y, al mismo tiempo, contribuir a la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de Guadalajara.

En este sentido, ha subrayado que todas las actuaciones proceden del catálogo de la Red Cultural de la Diputación, lo que permite respaldar directamente a artistas de la provincia.

Durante el turno de preguntas, Escribano ha señalado que la elección de municipios se realiza de forma conjunta con los ayuntamientos y responde cada año a una temática concreta. En esta edición, el criterio ha sido seleccionar localidades vinculadas al concepto de 'Historia Viva' y garantizar, además, una distribución equilibrada por todo el territorio provincial.

Asimismo, ha precisado que la financiación corre íntegramente a cargo de la Diputación mediante contratación directa, por lo que los consistorios no tienen que asumir el coste de las actuaciones. Según ha indicado, esta fórmula facilita la organización de conciertos en pequeños municipios y contribuye a extender la oferta cultural por toda la provincia.

La responsable provincial de Cultura ha destacado también que la iniciativa permite descubrir espacios patrimoniales menos conocidos por el gran público, utilizando la música como herramienta para atraer visitantes y dinamizar los pueblos de Guadalajara.