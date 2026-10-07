El espectáculo artístico inclusivo "más importante de Europa" llega en Toledo el 20 de octubre de mano de Fundación SIFU

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TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo artístico inclusivo "más importante de Europa" llegará al Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo el próximo martes, 20 de octubre, con la VII edición de SuperArte de Fundación SIFU, que han visto ya 20.000 personas en toda España y que llega por primera vez a la capital regional.

El presidente de Fundación SIFU, Cristian Rovira, ha señalado en declaraciones a Europa Press que es "un orgullo" para esta organización que, coincidiendo con su 20 aniversario, vayan a poder compartir con Toledo y con Castilla-La Mancha "un evento que no deja a nadie diferente".

Ha concretado que se van a poder ver 50 artistas en el escenario tanto con discapacidad como sin discapacidad, así como nuevos instrumentos musicales "que hasta hace tres años no existían" y que permiten que cualquier persona con discapacidad pueda tocar un instrumento musical.

"Vamos a ver música, vamos a ver danza, clásica, electrónica, pop. Todo junto y unido para mostrar un espectáculo de un primer nivel artístico", ha indicado el presidente de Fundación SIFU, quien lo ha definido como un espectáculo "de primer nivel artístico donde todo el mundo que entra sale diferente a como ha entrado".

Un espectáculo, ha continuado, "donde la discapacidad está en el medio, pero sobre todo que conecta la capacidad y la inclusividad, porque lo que nos diferencia a nosotros es el gran compromiso y la gran calidad artística que tienen todas las personas que actuarán en Toledo el próximo 20 de octubre".

ACENTO CASTELLANOMANCHEGO

El espectáculo tendrá también acento castellanomanchego ya que entre sus protagonistas estarán Johann Sebastian y Antonio Belmonte, dos artistas estrechamente vinculados al Programa SuperArte, muy vinculados a su tierra, a Castilla-La Mancha.

La elección de Toledo tiene, además, un significado especial. Fundación SIFU celebra en 2026 su 20 aniversario y ha querido que la capital castellanomanchega forme parte de esta efeméride, incorporándose así a la historia de un espectáculo con más de 100 representaciones, que durante los últimos años ha pasado por algunos de los escenarios culturales más prestigiosos de España.

SuperArte cuenta con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Bienestar Social, participando el pasado mes de julio en Toledo en la entrega de las Becas Artísticas SuperArte 2026.

Quien quiera adquirir una entrada para acudir a la VII edición de SuperArte de Fundación SIFU puede comprarlas a través de toledoentradas.com y las redes sociales de Superarte. Se tratas de entradas a precio popular para un público familiar.

"Quien venga se va a sorprender y va a salir diferente de como ha entrado porque lo que nosotros queremos es transformar a la sociedad y que haya una visión diferente de la discapacidad y con eso entre todos ayudamos a que sea factible y que sea posible", ha subrayado.