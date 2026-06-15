Establecimientos hosteleros de Cuenca podrán instalar televisiones en las terrazas en los partidos de España del mundial

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente, antes de coger el vuelo para ir al Mundial, en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Aficionados se h - Álvaro Ballesteros - Europa Press

CUENCA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha autorizado a los establecimientos hosteleros de la ciudad la instalación de aparatos reproductores de televisión en las terrazas vinculadas a los mismos exclusiva y extraordinariamente durante los partidos que dispute la Selección Española de fútbol con motivo de la celebración de Mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, según informan fuentes municipales.

Así lo ha decidido el Consistorio tras analizar la solicitud presentada por la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo para la instalación de aparatos de televisión en las terrazas de los establecimientos de hostelería que así lo deseen durante los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Desde el Ayuntamiento recuerdan, no obstante, la obligatoriedad del cumplimiento de todas las ordenanzas municipales y horarios permitidos de los establecimientos, especialmente lo establecido en la Ordenanza Municipal para Proteger los Espacios Públicos y la Convivencia Ciudadana.

Por lo que pide que tengan en cuenta lo relativo en cuanto a la emisión de ruidos y, muy especialmente, durante el horario de descanso nocturno, así como lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, en su capítulo tercero, dedicado a la protección contra la contaminación acústica.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Cuenca también informa de que, debido a trabajos de reparación por parte del Servicio Municipal, de Aguas se procederá a cortar durante la mañana de este martes 16 de junio el camino que va desde el Recreo Peral hasta las Grajas.