'Estirando el Chicle' o Els Joglars estarán en el Gacha's Comedy Albacete, al que se suman hospitales como escenarios

Los hospitales de Albacete se suman a los escenarios del Gacha's Comedy en la novena edición del Festival del Humor de Castilla-La Mancha - JCCM

ALBACETE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid ha acogido la presentación de la 9ª edición del Festival del Humor de Castilla-La Mancha, Gacha's Comedy, que se extenderá del 26 de febrero hasta el 28 de marzo, con nombres como Carolina Iglesias y Victoria Martín, de 'Estirando el Chicle', Goyo Jiménez, Els Joglars o Gabino Diego.

Asimismo, complementan el cartel Pantomima Full, Wilbur, David Navarro, Isabel Rey, Laura del Val, Agustín Jiménez, Miguel Lago, Edu Soto, Corta el Cable Rojo o Millán Salcedo.

Destaca la presencia de "talento local" con Jesús Arenas (Villarrobledo), Fran Pati (La Roda) o Lore Navarro (Albacete), reforzando la idea de que Albacete es una auténtica fábrica de humor y de talento humorístico "que exportamos".

Además, como novedad, el Hospital General Universitario y el Hospital Perpetuo Socorro se incorporan al Festival, convertidos en escenarios de algunos de los espectáculos. En el primer caso, será los días 10 y 24 de marzo, con Nuria Carrilero e Itea Benedicto como protagonistas, mientras que en el segundo se han programado las actuaciones de Agustín Durán y Alex O'Doguerty (3 marzo), y de Fran Pati y David Cepo (17 de marzo).

El diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha felicitado a la organización en la figura de sus directores, Jesús Arenas y Carlos Martínez, remarcando el apoyo del Gobierno provincial a cada iniciativa que, como ésta, "tiene una repercusión cultural, pero también social y económica". Y ha señalado que en estos años han conseguido convertir una idea original e innovadora "en un evento único".

Junto a los citados directores del proyecto; al coordinador de la Delegación de la Junta en Albacete, Ramón García; y a la concejala de Cultura en Albacete, Elena Serrallé, el diputado ha asegurado que "está de moda que el talento albacetense lo vean en Madrid", y ha bromeado recordando que "hace quince días ya lo comprobaron en Albacete", ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, ha apuntado el gran escaparate que es esta Oficina de Turismo y ha puesto en valor el crecimiento y la proyección de un proyecto que nació en Albacete y que, en la actualidad, ya llega a toda la región, con unas 70 actividades, de las cuales 52 se realizarán en la provincia de Albacete.

El diputado ha valorado que Gacha's Comedy siga creciendo y, este 2026, llegue, junto a Albacete capital, a nueve localidades de la provincia: La Roda, Almansa, Madrigueras, Munera, Alcaraz, Casas Ibáñez, Villarrobledo, Hellín y Villamalea.

En el caso de Albacete capital, el Festival se desarrollará en espacios tan diversos como el Teatro Circo, el Teatro de la Paz de la Diputación de Albacete, la Filmoteca, la UCLM, el Centro Comercial Imaginalia y distintos establecimientos de restauración, además de contar con los escenarios Soliss y Coca-Cola, patrocinados por estas entidades, que facilitan la descentralización de la programación.

Por su lado, Ramón García, ha agradecido a Jesús Arenas y a Carlos Martínez (promotores del Gacha's Comedy), su sensibilidad a la hora de proponer los hospitales como nuevos espacios para acercar la cultura a entornos sanitarios, y ha señalado que iniciativas de este tipo, "orientadas a normalizar y hacer más amable una estancia hospitalaria", son siempre bien recibidas desde el Sescam, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, ha recordado que la incorporación del humor y la cultura a los hospitales se alinea plenamente con la estrategia de trabajo del gobierno de Castilla-La Mancha, "centrada en la humanización de la atención sanitaria, poniendo a las personas en el centro del sistema y atendiendo no solo a sus necesidades clínicas, sino también emocionales y sociales".

El responsable provincial se ha mostrado optimista con la aceptación que tendrá una propuesta que, bajo título 'Escenario conectando risas', ha programado cuatro espectáculos, dos en cada uno de los hospitales de la ciudad.

En este sentido, García ha hablado del poder del humor no solo como herramienta que contribuye a aliviar la estancia hospitalaria, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional de quienes atraviesan momentos difíciles, sino también como un soplo de aire fresco en el día a día los y las profesionales que realizan su desempeño laboral en estos espacios.

PRESENCIA FEMENINA

Por su lado, la concejala de Cultura Elena Serrallé ha participado en la presentación, donde ha destacado que "gracias al Ayuntamiento se consolida la presencia del humor en el Ciclo Ellas, con referentes femeninos del humor".

También habrá espectáculos interpretados con lengua de signos para que la comunidad sorda de Albacete pueda disfrutar del festival.

Serrallé ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento a un festival que "ha sabido convertir el humor en un punto de encuentro entre territorios, generaciones y formas de entender la cultura".

"Para Albacete es un orgullo estar vinculado a un proyecto que no ha dejado de crecer y que ha logrado situarse como una referencia dentro del circuito nacional. Gachas Comedy ha demostrado que el humor es una herramienta para conectar, para mirarnos con más cercanía y, sobre todo, para compartir", ha afirmado.