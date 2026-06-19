Estival Cuenca 2026 agota todos los abonos puestos a la venta

Himno Vertical. - ESTIVAL

CUENCA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización de la 15ª edición de Estival Cuenca ha confirmado que se han agotado todos los abonos puestos a la venta para la presente edición.

Entre las propuestas que ya han completado su aforo destaca el concierto de Carlos Núñez (lunes 29 de junio), que colgó el cartel de entradas agotadas más de un mes antes de su celebración en el Escenario Alhambra del Parador de Cuenca. La actuación del músico gallego, una de las grandes figuras internacionales de la música folk y celta, se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados de la edición.

También han agotado todas sus plazas la cena-concierto de Her Itage en los Jardines de la Posada de San José (viernes 26 de junio), que reunirá a un centenar de comensales en torno a la propuesta gastronómica diseñada por la chef María Beltrán, la propuesta inclusiva y solidaria Divers+s (sábado, 13 de junio) y la primera sesión del concierto didáctico Vibra-Tó, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha el 9 de junio (la segunda se abrió al público en general).

De seguir así el ritmo de venta, la velada que protagonizarán Paquito D'Rivera Trío & The Teacher's Band el jueves 2 de julio puede ser la próxima en colgar el cartel de localidades agotadas, ha informado el Festival en un comunicado.

CAMBIO A TARIFA GENERAL EL 23 DE JUNIO

Por otro lado, Estival Cuenca ha informado de que el próximo 23 de junio, coincidiendo con la presentación oficial del festival y el inicio de su programación, finalizará el periodo de venta anticipada.

A partir de esa fecha, todas las entradas disponibles pasarán automáticamente a tarifa general, por lo que la organización recomienda a las personas interesadas adquirir sus localidades antes de ese momento para beneficiarse de los precios reducidos actualmente vigentes. También invita a conquenses y visitantes a acudir y disfrutar de las múltiples propuestas gratuitas que se han programado.

Estival Cuenca está organizado por la Asociación Cultural Estival Cuenca y está dirigido por el gestor cultural, investigador y profesor titular de la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM) Marco Antonio de la Ossa, al frente de un equipo diverso y compacto. Está patrocinado por Alhambra, Consorcio Ciudad de Cuenca, Diputación de Cuenca, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Seguros Soliss, Ayuntamiento de Cuenca, Fundación Globalcaja, Universidad de Castilla-La Mancha, Patronato Universitario Cardenal Gil de Albornoz, Unicaja, Pub Los Clásicos, Catedral de Cuenca, Castilla-La Mancha Media, Europa Press, Plazería y Posada de San José.