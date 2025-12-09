Estival Cuenca, nominado en trece categorías de los Iberian Festival Awards 2026

Estival Cuenca. - ESTIVAL CUENCA

CUENCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo internacional musical y artístico Estival Cuenca está nominado en trece categorías en la novena edición de los premios internacionales Iberian Festival Awards, cuatro más que en 2025.

El festival conquense, dirigido por el docente, gestor cultural y musicólogo Marco Antonio de la Ossa, que celebró este verano su 14ª edición, opta a recibir los premios a Mejor festival de pequeño formato (Best Small Festival), Best Touristic Promotion (Mejor Promoción Cultural), Mejor programa cultural (Best Cultural Programme), Best Hosting And Reception (Mejor alojamiento y recepción-Posada de san José, Taberna del Arte, Mesón Darling, Posada del Huécar, Posada Tintes) y Mejor estrategia de comunicación y márketing (Best Communication & Marketing Strategy, Mario Gómez).

También los de Mejor concierto (Best Live Performance, Las Migas), Contribución a la sostenibilidad (Contribution to Sustanibility), Contribución a la igualdad (Contribution to Equality), Best fotografía (Mejor fotografía, Mario Gómez a Eduardo Fernández en el Escenario Patio de la Limosna de la Catedral de Cuenca), Mejor proveedor (Best Service Provider, JS Audiovisuales), Mejor activación de marca (Best Brand Activation, Solán de Cabras), Best Venue (Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha) y Best Pro Event (Estival Científico/Encuentro Internacional de Docentes de Música de Cuenca).

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 14 de marzo de 2026 en el Coliseu Micalelense de Ponta Delgada, Azores, Portugal. En el primer caso, el jurado decidirá el Mejor programa cultural, Mejor estrategia de comunicación y márketing, Mejor recepción, Mejor proveedor, Mejor espacio, Contribución a la sostenibilidad, Contribución a la igualdad, Mejor proveedor y Mejor activación de marca, ha informado el Festival en un comunicado.

Los interesados pueden votar a Estival Cuenca hasta el 15 de enero de 2026 accediendo de forma gratuita en este enlace (es fundamental el apoyo, ya que compite con festivales y poblaciones de mucho mayor tamaño).

Los Iberian Festival Awards reconocen las contribuciones y logros de los organizadores de festivales y los agentes de la industria cultural en 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar las relaciones ibéricas, optimizar, hacer crecer y poner en funcionamiento díadas efectivas entre los dos países. El 21 de enero de 2026 se anunciarán los diez finalistas de cada categoría.