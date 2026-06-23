Estival Cuenca regresa al Parador en una decimoquinta edición con medio centenar de actividades

Presentación del Estival Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de actividades conforman este año la programación de Estival Cuenca, un festival que celebra quince años y que este año recupera uno de sus escenarios emblemáticos, el Parador de Cuenca, una vez finalizadas las obras de reforma del establecimiento hotelero construido sobre el antiguo convento de San Pablo.

El director de Estival Marco Antonio de la Ossa, se ha encargado de desgranar algunos de los datos destacados de esta programación, con la que esperan seguir sumando personas a la lista de casi 78.000 asistentes que ya han acudido a alguno de los eventos organizados durante los últimos tres lustros, en los que la muestra ha salvado obstáculos como la pandemia, ya que esta fue una de las pocas citas que no canceló en el año del covid-19; y las circunstancias meteorológicas, que causaron muchos problemas el pasado año.

Entre otros datos, De la Ossa ha señalado que este año, 31 de las 50 actividades son gratuitas.

Algunas ya se han desarrollado, como la muestra del laboratorio de innovación social Divers+s celebrada el pasado sábado, y muchas están por venir, entre ellos los conciertos de los artistas principales, que se celebrarán en el Parador, en el Patio de la Limosna y en el Ágora de la UCLM.

María Terremoto, Carlos Núñez, Paquito D'Rivera, Rocío Márquez, The Excitements, Neopercusión y los cómicos Fran Pati, Jesús Arenas y Agustín Durán son los platos fuertes de una programación que destaca, según ha recalcado De la Ossa, por la diversidad de estilos, por la presencia femenina, que supone el 73% del cartel y por la apuesta por los grupos de Cuenca.

Precisamente, el trío conquense Crush, que protagonizará una de esas actuaciones, se ha encargado de amenizar esta presentación a la que han asistido las administraciones colaboradoras y varios de los patrocinadores del evento.

FELICITACIONES POR LA BREGA DE ESTIVAL CUENCA

En estas intervenciones, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado la "brega" de Estival por la cultura de esta ciudad; la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha destacado algunos de sus elementos, como la apuesta por la igualdad, "que enriquece este festival"; mientras que la delegada de la Junta, María Ángeles López, ha subrayado que es "uno de los eventos más destacados del calendario veraniego de Cuenca" y ha alabado su defensa por el talento de esta tierra.

Además, ha trasladado su agradecimiento al sector privado que ayuda con este festival, así como a los espectadores estivaleros, "porque sin ellos esto no tiene sentido".

En el acto también han intervenido algunos de los patrocinadores privados, como Mahou San Miguel,cuyo responsable comercial, Ángel Álvarez, ha comentado que este "es un ejemplo de cómo un evento puede integrarse en la identidad de la ciudad".

Por parte de la Fundación Globalcaja Cuenca ha intervenido su directora, Henar de la Sierra, que ha apuntado que este año la entidad ha reforzado su colaboración dando nombre a un escenario y a uno de los premios, el que se entregará a The Teachers Band.

También han intervenido el director de la Fundación Soliss, César Duro; el director de zona de Unicaja, Jesús López y el director de la UIMP en Cuenca, Joaquín Gascón.

Europa Press, Los Clásicos, Castilla-La Mancha Media y Plazería son otros de los patrocinadores de un festival que se desarrollará hasta el próximo 4 de julio.