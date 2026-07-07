Estival Cuenca supera los 6.200 espectadores y alcanza su mayor impacto en redes sociales con más de 741.000 impresiones

Estival Cuenca. - ESTIVAL CUENCA

CUENCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estival Cuenca 26 ha cerrado su decimoquinta edición con unos resultados que consolidan al festival como uno de los principales acontecimientos culturales del verano en Castilla-La Mancha, que entre el 9 de junio y el 4 de julio ha recibido a más de 6.200 espectadores en las cerca de 50 actividades programadas.

Una cifra que confirma el crecimiento sostenido de un proyecto dirigido por una asociación cultural sin ánimo de lucro que une música, patrimonio, gastronomía, inclusión, divulgación y formación, ha informado el Festival en un comunicado.

La respuesta del público volvió a ser muy subrayada, según la organización, que ha recordado que agotaron todas sus localidades la cena-concierto de Her Itage en la Posada de San José, la primera sesión del concierto didáctico de Vibra-Tó en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, el concierto de Carlos Núñez Trío en el Parador de Cuenca, la actuación de Paquito D'Rivera Trío junto a The Teacher's Band, el espectáculo de Humor Manchego by Gacha's Comedy y la propuesta Divers+s en el Teatro Auditorio de Cuenca 'José Luis Perales'.

Asimismo, otros conciertos y actividades como la Jam Circular en el Pub Los Clásicos, el concierto de Crash y Los Holters en el Escenario Plazería & Botánico de la zona de san Miguel, ambos con acceso libre hasta completar aforo, o el de Neopercusión registraron una magnífica respuesta de público.

El director del festival, Marco Antonio de la Ossa, ha querido agradecer "la confianza a todas las personas que han elegido venir a Estival Cuenca para disfrutar de la música y la cultura en algunos de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad".

Asimismo, ha destacado el trabajo desarrollado por artistas, equipos técnicos, organización, instituciones, patrocinadores, colaboradores, empresas y medios de comunicación, "sin cuyo compromiso no sería posible un proyecto como este".

A esos datos se suma un impacto histórico en redes sociales. Según el informe elaborado mediante Metricool para el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 5 de julio de 2026, Estival Cuenca ha alcanzado 741.520 impresiones en Facebook e Instagram, lo que supone un incremento del 864,59 % respecto al periodo comparable anterior.

Además, el festival ha generado 18.570 interacciones, cuenta ya con 9.515 seguidores entre ambas plataformas y ha experimentado un crecimiento superior al 1.600% en participación digital.

Instagram se consolida como el principal canal de difusión del festival, con 556.240 visualizaciones, 323 nuevos seguidores, más de 8.100 interacciones entre publicaciones y reels y 416 contenidos compartidos por los propios usuarios. Facebook, por su parte, aporta 185.280 visualizaciones, 9.125 interacciones, 7.527 clics y 351 publicaciones compartidas, cifras que evidencian el elevado grado de implicación de la comunidad que sigue al festival.

La estrategia audiovisual desarrollada durante esta edición, basada especialmente en reels y vídeos grabados en espacios emblemáticos como el Parador de Cuenca, el Patio de la Limosna del Claustro de la Catedral, la Plaza de la Merced o el Ágora del campus de la UCLM, ha permitido proyectar la imagen de Cuenca y de su patrimonio a miles de personas dentro y fuera de España.

IMPORTANTE RETORNO PARA CUENCA

La repercusión de Estival Cuenca trasciende el ámbito estrictamente cultural y, según una estimación realizada por la organización a partir de parámetros habituales de impacto económico en festivales culturales, la decimoquinta edición habría generado un retorno económico superior a los 250.000 euros en la ciudad y su entorno, teniendo en cuenta el gasto realizado por asistentes, artistas, equipos técnicos y organización en alojamientos, restauración, comercio, transporte y otros servicios.

A esta cifra se añade un destacado retorno comunicativo, de tal manera que las acciones desarrolladas en redes sociales y la amplia cobertura alcanzada en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales permiten estimar un valor publicitario superior a los 50.000 euros, derivado de la elevada visibilidad obtenida durante los meses de preparación y celebración del festival.

En conjunto, la organización considera que Estival Cuenca 26 ha generado un retorno económico y comunicativo cercano a los 350.000 euros, una cifra que multiplica varias veces la inversión realizada y que confirma el papel del festival como uno de los principales dinamizadores culturales, turísticos y económicos de la ciudad al inicio del verano.

La organización ha enviado a los compradores de las entradas y abonos una encuesta de evaluación para detectar fortalezas y debilidades, conocer la opinión de primera mano de los asistentes y seguir mejorando. Además, ya trabaja en la preparación de Estival Cuenca 27.

Estival Cuenca está organizado por la Asociación Cultural Estival Cuenca y dirigido por el gestor cultural, investigador y profesor titular de la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM) Marco Antonio de la Ossa. Está patrocinado por Cervezas Alhambra, Consorcio Ciudad de Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, INAEM, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Turismo Castilla-La Mancha, Fundación Soliss, Ayuntamiento de Cuenca, Fundación Globalcaja, Universidad de Castilla-La Mancha, Patronato Universitario Cardenal Gil de Albornoz, Unicaja, Pub Los Clásicos, Catedral de Cuenca, Castilla-La Mancha Media, Europa Press, Plazería y Posada de San José, además de la colaboración de numerosas entidades, asociaciones y empresas que hacen posible el desarrollo del festival.