La Estrategia Regional de Infraestructura Verde y de Conectividad Ecológica de C-LM entrará en vigor en mayo

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes el decreto de la Consejería de Desarrollo Sostenible por el que se aprueba la Estrategia Regional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica de Castilla-La Mancha.

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días --ya en el mes de mayo-- de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, tal y como figura en el texto, recogido por Europa Press.

En él se indica que las estrategias Europea y Nacional de Infraestructura Verde fijan una serie de conceptos clave para su configuración e implementación, como la biodiversidad, cambio climático, conectividad, multifuncionalidad, soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia, restauración ecológica y servicios ecosistémicos.

Por su parte, estos se trasladan físicamente al medio que nos rodea a través de la identificación de los elementos que forman parte del territorio sobre los que se materializan los valores de estos conceptos, y que constituyen, en última instancia, los elementos que integran una infraestructura verde.

Todos estos conceptos se articulan por primera vez en una misma herramienta que transversaliza no solo unos conceptos, sino también la necesidad de sentar las bases de la gestión compartida y consecuente del territorio, acordando soluciones que garanticen que los cambios en los usos del suelo, y que afectan a la integridad de estos elementos de la infraestructura verde, se realizan de manera acorde a los beneficios socioeconómicos que obtenemos, pero también en cuanto a los recursos y valores (en muchas ocasiones intangibles) que perdemos.

Para esto, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica establece tres pilares de conocimiento que deben desarrollarse de manera coordinada en el territorio nacional: biodiversidad, provisión de servicios ecosistémicos y conectividad ecológica.

La Estrategia Regional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica de Castilla-La Mancha aspira a ser un instrumento que, partiendo de las particularidades propias de la región castellanomanchega, contribuya a la consolidación de una Infraestructura Verde que sea plenamente integrable con la homóloga del resto del territorio nacional.

Para abordar la necesidad de normalización en los procesos de selección de los componentes de la Infraestructura Verde a distintas escalas geográficas y por distintas Administraciones Públicas, evitando incoherencias ambientales o espaciales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaboró en 2021 la Guía metodológica para la identificación de los elementos de Infraestructura Verde de España (en adelante Guía metodológica), que ofrece metodologías prácticas y comunes para la identificación de elementos a incorporar en la red básica de Infraestructura Verde, poniéndola a disposición de las Administraciones y de la ciudadanía.

Esta guía fue concebida como un instrumento dinámico susceptible de ser actualizado periódicamente en función de los avances en el conocimiento y la progresiva mejora de la información disponible. Así, en 2024 se publicó una nueva edición con la revisión general de la Guía metodológica, actualizando su contenido y completando algunas partes que no pudieron abordarse en su primera edición.

Partiendo de las propuestas que forman parte de esa Guía, en este documento se recogen las adaptaciones metodológicas realizadas para la evaluación de los tres descriptores principales que deben regir la identificación de la red básica de Infraestructura Verde en Castilla-La Mancha.