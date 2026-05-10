Las estudiantes de la UCLM Silvia López y Ana Gálvez se proclaman campeonas de España en los universitarios de atletismo - UCLM

CUENCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha conseguido dos medallas de oro en los Campeonatos de España Universitarios que se han disputado este fin de semana en Jaén gracias a dos atletas que estudian en el campus de Toledo, la estudiante de Fisioterapia Silvia López, con el título de 10.000 metros, y Ana Gálvez, alumna de Derecho, que consiguió el triunfo en la final de 800. Silvia López compitió y ganó el sábado el título nacional sub23 en Mahón y viajó a Jaen para conseguir la medalla de oro representando a la UCLM.

Silvia López Veiga se ha proclamado campeona de España universitaria en 10.000 metros con una marca de 35:20.96, en una carrera en la que siempre marcó diferencias de inicio. Estudiante de Fisioterapia en el campus de Toledo, acudió a este campeonato tras haberse proclamado este mismo sábado campeona de España sub23 en la misma distancia en los campeonatos de España, compartiendo carrera con las atletas absolutas. La atleta toledana, hija del mítico Julio Rey, se llevó el título nacional con 33:38.72, pulverizando su marca personal y superando el récord de los campeonatos, en vigor desde 2018. En los universitarios suma este oro a la plata individual y por universidades conseguidas en el campeonato universitario de campo a través, disputado el pasado 7 de marzo.

Ana Gálvez Santamaria, que compagina el atletismo con sus estudios de Derecho en el campus de Toledo consiguió el título en la final de 800, después de clasificarse en su semifinal como primera en la jornada del sábado. En la final ha conseguido el oro con una marca de 2:08.96, su mejor registro hasta la fecha. En una gran segunda vuelta la toledana remontó desde posiciones traseras para alcanzar finalmente el primer puesto y dar un nuevo título al equipo de la UCLM.