El estudio de las termas y el foro de la Caraca romana, reto de la nueva campaña de excavaciones que arranca este lunes

La nueva campaña de excavaciones arqueológicas en la ciudad romana de Caraca. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este próximo, lunes 10 de agosto, comenzarán las excavaciones arqueológicas en la ciudad romana de Caraca (Driebes, Guadalajara). Esta constituye la décima campaña consecutiva de trabajos en esta área arqueológica.

Este año los trabajos de excavación se centrarán en la ciudad romana para profundizar en el conocimiento de las fases constructivas y la estratigrafía del enclave, así como en el desarrollo histórico del mismo.

Según informa el Consistorio, también se pretende estudiar los espacios públicos de la antigua ciudad, con especial interés en lo referente a las termas públicas y el foro, constituyendo este último el centro de la vida política, económica, religiosa y social del núcleo urbano.

Se abordará el estudio de la articulación de la trama urbana con el objetivo de conocer cómo se vinculaban las zonas residenciales con los grandes sectores de uso público.

Estos trabajos arqueológicos cobran especial interés después de que la Junta de Castilla-La Mancha declarase Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico del Cerro de la Virgen de la Muela y su área arqueológica, en Driebes (Guadalajara).

Asimismo, la adquisición de los terrenos en los que se encuentran los edificios romanos más relevantes de Caraca, mediante expropiación por parte del Ayuntamiento de Driebes, permitirá la investigación arqueológica de los mismos.

Esta adquisición ha sido posible gracias al apoyo económico de la Diputación de Guadalajara, así como a la Campaña de micromecenazgo 'Salvemos la ciudad romana de Caraca' realizada por el Ayuntamiento de Driebes a través de Hispania Nostra.

Esta campaña de excavación y consolidación se desarrollará gracias al convenio firmado entre la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Driebes, así como con los fondos recaudados durante la mencionada campaña de micromecenazgo.

Contará, también, con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, el Parque de Ingenieros de Guadalajara y la fábrica del Grupo Bimbo de Azuqueca de Henares.

El 'Proyecto de excavación arqueológica, prospección y consolidación de la ciudad carpetano-romana de Caraca (Driebes, Guadalajara) y su área arqueológica"' está dirigido por Javier Fernández Ortea (UDIMA), Emilio Gamo Pazos (Museo Arqueológico Nacional), Santiago David Domínguez Solera (Heroica Arqueología y Patrimonio Cultural), Saúl Martín González, Fátima Marcos Fernández (Conservadora-Restauradora de Patrimonio-UCM, encargada de las tareas de restauración y consolidación), Javier Fernández Martínez (Conservador-Restaurador de Patrimonio, encargado de las tareas de restauración y consolidación).

El equipo interdisciplinar de investigación contará este año con la colaboración de un amplio número de expertos que analizarán el yacimiento desde distintas ópticas, incluyendo a Antonio Alvar Ezquerra (Universidad de Alcalá), Ana Gracia Rivas (Museo Nacional de Antropología), José María Murciano Calles (Museo Nacional de Arte Romano-MNAR), Alexander Bar-Magen Numhauser (MNAR), Carlos Franco García (MNAR), María Luisa Cerdeño Serrano, Daniel Cordero Bordejé, Gonzalo García Vegas (Arquesia arqueología y tecnología), María Ángeles Perucha Atienza (IGME-CSIC), Miguel Ángel Rodríguez Pascua (IGME-CSIC), José Francisco Mediato Arribas (IGME-CSIC), Andrés Díez Herrero (IGME- CSIC), Helena Gimeno Pascual (Centro CIL II-Alcalá de Henares), Daniel Méndez García (Universidad Francisco de Vitoria/ Revives.es), Ana Fernández Jiménez y Paula Carmona Quiroga (Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas -IETcc-CSIC), Magdalena Barril Vicente, Macarena Bustamante Álvarez (Universidad de Granada), Sergio Remedios Sánchez (UCM), Álvaro Sánchez Climent (JCCM), Miguel Zorita Bayón (dibujante), Sergio González Sánchez y Anita Pinagli.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Este verano se volverá a realizar la jornada de puertas abiertas en el yacimiento el martes 25 de agosto, que constará de visitas guiadas al mismo a las 10.30 y 19.00 horas, siendo el acceso a la actividad libre y gratuito.

Las expectativas del equipo arqueológico Caraca hacia esta nueva campaña de excavaciones son muy altas y se espera poder aportar datos novedosos al conocimiento de la romanización de la provincia de Guadalajara y, en general, de Hispania, así como de otros períodos históricos de gran interés.