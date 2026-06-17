Un estudio de la UCLM aporta nuevas claves sobre el deterioro cerebral inicial en la enfermedad de Alzheimer. - UCLM

CIUDAD REAL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador del Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con el Departamento de Fisiología, Anatomía y Bilogía Celular de la Universidad Pablo de Olavide, ha llevado a cabo un estudio en ratones que aporta nuevas evidencias sobre cómo alteraciones tempranas en la actividad de redes neuronales implicadas en la memoria pueden contribuir al deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer, lo que ayuda a comprender el inicio y progresión de esta patología.

La investigación, que tiene como autor principal al investigador de la Facultad de Medicina de Ciudad Real Souhail Djebari y que ha sido publicada en la revista Journal of Physiology, ha analizado cómo la acumulación temprana de oligómeros del péptido --amiloide (A)--, una de las principales formas tóxicas asociadas a la enfermedad de Alzheimer, afecta a la actividad neuronal en distintas regiones cerebrales de manera progresiva, ha informado la UCLM en nota de prensa.

En un modelo experimental de ratón, el equipo observó que los cambios iniciales aparecen en el hipocampo, estructura clave para la formación de recuerdos; sin embargo, en pocos días esas alteraciones se extienden a la corteza parietal posterior, una región menos estudiada que participa en la fusión de datos visuales, auditivos y táctiles para la interacción con el entorno.

Es aquí donde el grupo detectó patrones anómalos de actividad oscilatoria que se mantienen en el tiempo y se asocian con déficits persistentes en la memoria espacial. Los resultados obtenidos en este trabajo amplían la comprensión de la enfermedad de Alzheimer al demostrar que sus efectos se propagan por redes neuronales más extensas de lo que se pensaba y abre nuevas vías para la identificación de biomarcadores funcionales tempranos y potenciales dianas terapéuticas.

El equipo investigador de la UCLM participante en este estudio ha estado formado por Lydia Jiménez y Juan de Dios Navarro, investigadores principales y responsables del grupo Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento; Ana Contreras, Raquel Jiménez y Guillermo Iborra-Lázaro.