Eurocaja celebra su histórico 2023 juntando en su cena de hermandad a primera línea política y social y 1.700 comensales

Javier López desvela que "muy pronto" la entidad comenzará a operar en una octava comunidad autónoma



TOLEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras la Asamblea general de Eurocaja Rural, en la que la entidad financiera ha sacado adelante por unanimidad un informe de gestión que le ha llevado a exhibir unos resultados de 101 millones de euros de beneficio, 1.700 comensales han acompañado al Consejo Rector y a representación política y social de todas las administraciones de la Comunidad Autónoma.

El presidente, Javier López, ha cerrado el pequeño acto institucional antes de servir el aperitivo para dirigirse a los 1.300 trabajadores de la entidad, que "prestan servicio, conocen a los clientes y saben qué es lo que quieren".

Ha sido aquí donde ha desvelado que si bien la compañía opera actualmente en siete comunidades autónomas, "muy pronto" va a poder contar hasta ocho.

LA "VIDA MÁS FÁCIL" PARA EL ABUELO RUIZ MOLINA

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha participado desde la tribuna de oradores para ironizar con el hecho de que todos los comensales son también "contribuyentes", a quienes les ha pedido además hacer bien los deberes en plena campaña de la renta.

Tras excusar la ausencia del presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha bromeado con las intervenciones musicales que han salpicado la asamblea, las cuales "han dado más alegría" a la presentación de resultados.

Si bien "todos son datos absolutamente positivos", ha aplaudido el "rigor" del trabajo de la entidad en los últimos 60 años, cosechado desde la "prudencia". Eurocaja es también "aliado" para "mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos", para lo cual se hacen necesarias empresas de este tipo.

Por último, ha querido compartir con la empresa su vocación y estrategia para apuntalar población en la España vaciada, poniendo en valor el hecho de que hasta en 69 municipios de toda España sea el logo de Eurocaja el único que brilla por encima del resto.

"Y pese a 101 millones de beneficio, Hacienda se ha quedado un trozo. Mis felicitaciones a Eurocaja Rural, me hacéis la vida más fácil", ha rematado su intervención, pidiendo un aplauso no por su condición de político, si no por otra bien distinta. "Acabo de ser abuelo"

VELÁZQUEZ: "PODÉIS ESTAR ORGULLOSOS DE LO CONSEGUIDO"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha sido la primera autoridad en tomar la palabra en el acto, y ha querido mandar un mensaje de felicitación "a la gran familia de Eurocaja Rural", a su Consejo Rector y "a todas las personas que hacen posible que sea una entidad financiera ejemplo de empresa y ejemplo de entidad financiera".

"Habéis sabido nadar a contracorriente, hacer lo que se debía de hacer. Cuando algunos decían que hacíais cosas extrañas, se demostró que vosotros érais la ortodoxia financiera", ha alabado.

Tras resaltar los 101 millones de euros de resultado total. "Podéis estar orgulloso de lo conseguido, de esa herencia positiva que dejáis a la España vaciada, de los que pocos se acuerdan", ha señalado el primer edil toledano.

Mientras unos "daban dinero sin preguntar", la caja "pedía garantías"; cuando otros repartían "sin mirar", Eurocaja seguía "saliéndose de la ortodoxia imperante"; y cuando el resto obligaba a usar una banca digital, la entidad castellanomanchega abría los brazos.

JAVIER RODRÍGUEZ, BECARIO POR UN DÍA

El maestro de ceremonias, Javier Rodríguez, ha vuelto momentáneamente a la primera fila tras ser el alma de la comunicación de la entidad para dar el pistoletazo de salida con un mensaje de agradecimiento a todos los asistentes.

Ha citado a las autoridades que han acompañado a la entidad en esta cena, desde la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, hasta el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sin dejarse a la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Una cena en la que tal y como ha citado Javier Rodríguez también ha contado con la presencia de Rafael Martín y Andrés Gómez Mora, director general y presidente que preludiaron el ejercicio de los actuales, Víctor Manuel Martín y Javier López.

Organizaciones agrarias, universidad, ONGs, representantes económicos y empresariales, diputados y senadores de todos los ámbitos, alcaldes y concejales han sido citados por Javier López al inicio de una cena en la que han compartido mantel cerca de 1.700 personas.

Especial cariño ha dedicado a los medios de comunicación por su cobertura, tanto del acto como del "resto de actividades que promueve la entidad".

Como nota a destacar, la mesa 62, formada por varios periodistas de la región, ha sido interrumpida con 50 minutos de retraso por el periodista Jorge Jaramillo: "Lo hace para llamar la atención", ha dicho alguno de sus compañeros de mesa.