Eurocaja Rural y Fedeto renuevan su acuerdo estratégico para impulsar la competitividad del tejido empresarial - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) han renovado el tradicional convenio de colaboración que mantienen para facilitar la consolidación y crecimiento del sector empresarial en la provincia de Toledo.

Esta alianza estratégica de cooperación permitirá fomentar y promocionar las actividades derivadas de las acciones profesionales que lleva a cabo Fedeto con sus empresas y autónomos asociados, ha informado la entidad en nota de prensa.

Entre las iniciativas que promoverá Fedeto se encuentran la realización de jornadas formativas e informativas o la celebración de encuentros empresariales sectoriales, entre otras muchas.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y el presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, rubricaron este acuerdo en los Servicios Centrales de la entidad financiera.

Los responsables de ambas instituciones han significado la importancia de renovar este acuerdo para responder a los requerimientos del tejido productivo, contribuir al impulso de la actividad empresarial y consolidar las estrechas relaciones que mantiene Eurocaja Rural y Fedeto desde hace décadas.