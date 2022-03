Eurocaja Rural obtiene en 2021 un beneficio neto de 38 millones de euros con una atención cercana

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural cerró el ejercicio 2021 con un resultado neto de 38 millones de euros, manteniendo su tendencia positiva de generación de resultados, que le llevó a registrar un ROE (rentabilidad) del 7,36% al cierre del ejercicio 2021, muy en línea con las mejores tendencias sectoriales y que le permiten reforzar los recursos propios de una manera significativa.

El presidente de la cooperativa de crédito, Javier López Martín, y su director general, Víctor Manuel Martín López, han resaltado en nota de prensa la obtención de estos resultados en un entorno "realmente complejo", gracias al esfuerzo y compromiso de todos sus profesionales, afianzando el modelo de proximidad vinculado al territorio y a las personas que caracterizan a Eurocaja Rural.

Del mismo modo, Víctor Manuel Martín manifiesta que, "en estos tiempos, los clientes bancarios han sido abandonados y nosotros hemos ido a buscarlos. No se pueden limitar los servicios, ya que los medios tecnológicos o la banca digital no pueden ser nunca un sustitutivo de la atención personalizada y humana. Lo venimos haciendo desde hace casi 60 años, y no hemos reducido nuestro horario de atención al público ni restringido ninguna operativa de caja para continuar ofreciendo un servicio de calidad a través de una omnicanalidad real, lo que se traduce en mantener oficinas con personal especializado, además de canales digitales. Los resultados obtenidos en 2021 corroboran la eficiencia de nuestro modelo de negocio, consolidan nuestra fortaleza financiera y nos confieren seguridad para atajar los retos presentes y futuros".

Con unos beneficios bdespués de impuestos de 38 millones de euros se incrementan los fondos propios de la institución hasta los 534 millones de euros. El total activo ascendió a 9.119 millones de euros, con un incremento de 335 millones de euros en el ejercicio.

La entidad cerró el año con un ratio de CET1 del 17,15%, muy por encima de la exigencia regulatoria del supervisor Banco de España, situada en el 11,87%. La cifra de recursos gestionados de clientes registró un saldo de 6.974 millones de euros, en una notable evolución positiva de 723 millones de euros.

La liquidez disponible, cuantificada en 2.058 millones de euros a cierre de 2021, determina su alta capacidad para afrontar con garantías cualquier escenario de tensión, así como cubrir las necesidades de socios y clientes.

Durante el pasado ejercicio se concedieron un total de 20.966 operaciones por importe total de 1.486 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de la inversión crediticia bruta en un 11,66% hasta alcanzar los 4.675 millones de euros.

Respecto al riesgo crediticio, se ha reducido la ratio de morosidad del 1,72% al cierre de ejercicio, frente al 4,29% medio del sector. La tasa de cobertura de dichos saldos dudosos se situó en el 129,92%, en contraposición al 71,45% del sector financiero a 31 de diciembre.

CRECIMIENTO CLIENTES

Eurocaja Rural aumentó su número de clientes, hasta alcanzar los 473.680 al cierre del ejercicio. La atención humana y cercana, el servicio de proximidad o el asesoramiento personal y profesional ha logrado sumar 44.539 nuevos clientes en 2021.

Además, la entidad cerró 2021 con una red de 417 oficinas, más que duplicando las 200 existentes hace una década, cuando inició su ambicioso Plan de Expansión de su red comercial. Actualmente el Grupo Económico Eurocaja Rural integra 1.137 profesionales, generando año tras año empleo y riqueza en los territorios donde se asienta.

El 62% de la red está en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y el 82%, en menos de 15.000. Además, sigue siendo la única referencia financiera en casi 50 municipios e inauguró nuevas oficinas en Valladolid capital y en Madrid en 2021, pues la exclusión financiera también afecta a barrios de grandes ciudades.

En 2021 Eurocaja Rural continuó la senda de crecimiento en cuanto a su red comercial, hasta alcanzar 417 oficinas en plena ola de fusiones y concentración de entidades financieras. Esta expansión conlleva la generación directa de nuevos empleos, que contrasta sobremanera con los constantes recortes de personal que acomete el sector desde hace años, fortaleciendo su presencia tanto en los territorios tradicionales como en las zonas de nueva implantación.

Actualmente, Eurocaja Rural ya está presente en 5 comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) y 12 provincias (Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Ávila, Valladolid, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón).

DESARROLLO SOCIAL

Además de su labor financiera, su carácter de entidad de economía social propicia la puesta en marcha de múltiples iniciativas transformadoras, de índole benéfica y solidaria, a favor de la creación de empleo, de la investigación científica o de ayuda a colectivos en situación de vulnerabilidad.

En palabras del presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, "estas acciones se convirtieron sin duda en un apoyo esencial para muchas asociaciones que vieron factible sus proyectos; posibilitaron la creación de empleo de forma activa; favorecieron la atención directa a colectivos con discapacidad o en situación de exclusión social; y la posibilidad de dar visibilidad a iniciativas integradoras y sostenibles. Apostamos por todo ello, por la formación, por la atención primordial como dictan nuestros estatutos a cooperativas y sector agroalimentario en su conjunto, por la transformación digital y por una estrategia diferente de hacer las cosas: centrada en el cliente y no en la maximización de los beneficios como eje fundamental de nuestro proceder".

La Fundación Eurocaja Rural desarrolló un Plan de Actuación que tuvo más de 88.500 beneficiarios directos e indirectos. En materia social, destacar la importante participación de entidades en las Ayudas Sociales, dirigidas a colaborar con proyectos que trabajan por la investigación científica; los colectivos vulnerables y el desarrollo rural.

Igualmente, se han realizado iniciativas orientadas al progreso socio-económico a través de la ejecución de sesiones protagonizadas por expertos en las que se ofrecieron soluciones a temas de actualidad ('Dosis Formativas'), o la celebración de eventos transformadores de gran impacto como 'Rural Summit Agro', 'Empuéblate' o 'Digital Summit', donde se compartieron ideas y experiencias de éxito.

Por último, resaltar las aportaciones directas efectuadas por el Fondo de Educación y Promoción (FEP), que alcanzaron los 4 millones de euros, una prueba más del compromiso con la sociedad y por revertir en los territorios donde está implantada Eurocaja Rural parte importante de los beneficios que obtiene de los mismos.