Eusebio Ramírez, presidente de Tecnove, recibirá la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha el 31 de mayo de 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

CIUDAD REAL, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Tecnove, Eusebio Ramírez González, recibirá la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha el 31 de mayo de 2027 con motivo de la celebración del Día de la Región.

Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Herencia, donde ha acudido a las instalaciones de Tecnove para celebrar el 40 aniversario de la compañía.

Durante su intervención, García-Page ha agradecido a Eusebio Ramírez que, "a diferencia de lo que les pasa a otros cuando tienen éxito en la vida, y les va bien, y empiezan a acodearse con gente muy potente", él, sin embargo, "nunca he renegado de sus orígenes sociales, económicos y menos aún de su tierra".

"Ha querido hacer las empresas aquí, ha querido ampliarlas aquí, ha querido expandirse por muchos sitios", pero nunca ha olvidado y ha dejado de "presumir" que es de Herencia.

Y eso, como presidente de Castilla-La Mancha, "te lo agradezco y te lo agradezco muchísimo", y es algo que llevará al Gobierno de Castilla-La Mancha a otorgarle en 2027 la Medalla de Oro "al mérito en la renta y el crecimiento".

"A diferencia de otras medallas de oro que otorgamos, esta tiene liebre. Digamos que tiene su precio, y es que sigas creando riqueza", ha bromeado el presidente castellanomanchego.