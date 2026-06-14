Eva Gutiérrez sustituye a María Luisa López en la Alcaldía de Puebla de Dor Rodrigo tras el acuerdo de Gobierno PP-Vox - DIPUTACIÓN CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha asistido este domingo al acto de toma de posesión de la nueva alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo, Eva Gutiérrez García, que asume la responsabilidad al frente del Ayuntamiento en sustitución de María Luisa López, en cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado al inicio del mandato tras las elecciones municipales de 2023.

Valverde ha querido acompañar institucionalmente este relevo en la Alcaldía y trasladar públicamente su felicitación a la nueva regidora, de quien ha destacado su compromiso con el municipio y su vocación de servicio público, ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Quiero trasladar mi felicitación a Eva Gutiérrez García, una mujer que tiene como primera prioridad trabajar por su pueblo y por el interés general de todos los vecinos y vecinas de Puebla de Don Rodrigo", ha señalado.

Ha puesto en valor Valverde el trabajo desarrollado hasta ahora y la continuidad de una línea de colaboración que, según ha indicado, ya venía produciéndose en el seno del equipo de Gobierno municipal. En este sentido, ha mostrado su confianza en que la nueva etapa permita seguir avanzando en el desarrollo del municipio.

"Eva ya ha venido trabajando junto a María Luisa en una colaboración que ha sido muy fructífera para Puebla de Don Rodrigo y estoy convencido de que, en este tiempo que queda de mandato, va a dejarse la piel para seguir haciendo que el municipio sea cada vez mejor y que sus vecinos vivan mejor", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha reiterado el compromiso de la institución provincial con Puebla de Don Rodrigo y con el conjunto de municipios de la provincia.

"Quiero decirle que va a tener el apoyo de la Diputación, como lo ha tenido María Luisa López y como lo tienen todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real", ha remarcado.

Valverde también ha tenido palabras de reconocimiento hacia la alcaldesa saliente, María Luisa López, agradeciéndole el trabajo realizado durante esta etapa y destacando el valor de los acuerdos institucionales cuando contribuyen a generar estabilidad y resultados para los ciudadanos.

En este contexto, ha señalado que el municipio ha mantenido una línea de trabajo y colaboración que, a su juicio, ha permitido avanzar durante estos años y sentar las bases para continuar mejorando durante el tiempo que resta de mandato.

Al acto han asistido igualmente la diputada provincial Maribel Mansilla y el diputado provincial Carlos Villajos, entre otras autoridades y representantes institucionales que han querido acompañar este momento de relevo al frente de la Corporación municipal.

Ha concluido su intervención Valverde manifestando su deseo de que la nueva etapa municipal continúe orientada al progreso de Puebla de Don Rodrigo y al bienestar de sus vecinos y vecinas. Y no ha dudado en reiterar reiterando la disposición permanente de la institución provincial a seguir colaborando con el Ayuntamiento del municipio.