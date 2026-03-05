Evacuado el IES Pedro Mercedes de Cuenca tras comenzar a salir humo de una caldera

Archivo - Servicio de Bomberos de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 60 alumnos del IES Pedro Mercedes de Cuenca han sido evacuados en la tarde de este jueves tras desatarse la alarma al comenzar a expulsar humo una caldera del centro.

Según fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, consultadas por Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 17.38 horas al detectarse el humo en el centro educativo situado en la calle Cañete de la capital conquense.

Equipos de Bomberos de Cuenca se encuentran desplegados en el lugar evaluando la situación.

Asimismo, se han desplazado al lugar de los hechos agente de la Policía Nacional y la Policía Local, así como una UVI móvil en preventivo.