El examen para obtener permiso de conducción de vehículos adscritos a licencias de autotaxi de Albacete será 1 de julio

Archivo - Albacete convoca para el 12 de junio las pruebas para obtener el permiso local de conducción de taxis - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Archivo

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración del próximo examen para la obtención del permiso local de conducción de vehículos adscritos a licencias de autotaxi de Albacete tendrá lugar el próximo 1 de julio, a las 10.30 horas, en las dependencias de la Policía Local.

El concejal delegado de Consenso, Espacios de Acuerdo y Tolerancia, Francisco Navarro, ha explicado que esta convocatoria se llevará a cabo una vez aprobado el listado definitivo de personas admitidas y excluidas tras el plazo concedido para la subsanación de deficiencias en las solicitudes presentadas y revisada toda la documentación aportada por los aspirantes, señalando que serán 35 personas las que concurrirán a esta prueba.

Según informa el Consistorio, se trata del tercer examen convocado en lo que va de legislatura en respuesta a una de las principales soluciones planteadas por la Asociación de Autotaxi de Albacete para recuperar la calidad del servicio.

Según ha señalado el concejal, estas convocatorias contribuyen a facilitar la incorporación de nuevos conductores al sector, permitiendo a los titulares de las licencias disponer de profesionales cualificados para reforzar el servicio.

Francisco Navarro ha agradecido la colaboración de todos los servicios municipales implicados en la organización de esta prueba.