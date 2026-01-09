Expertos palestinos, israelíes y europeos abordan en Toledo la paz en Gaza gracias a la Fundación Candid - AYTO TOLEDO

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos palestinos, israelíes y europeos están abordando en Toledo este viernes la paz en Gaza, en la mesa redonda 'Beyond Recognition: Spain, Europe and the Israeli-Palestinian Future', organizada por la Fundación Candid, en el marco del proyecto European-Palestinian-Israeli Trilateral Dialogue y el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios antes de celebrar este encuentro la representante de CITpax, Marta Ruedas, el gerente de la Fundación Candid, Daniel Gerlach, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Ruedas ha indicado que CITpax es una fundación de mediación que apoya proyectos de diálogo y de aproximación de partes en conflicto y que en la mesa redonda que tiene lugar en Toledo se va a trabajar con un grupo de palestinos e israelíes que están discutiendo sobre la "promoción" de paz en el conflicto de Gaza.

De su lado, Gerlach ha explicado que este es un proyecto de diálogo trilateral entre estados europeos, Israel y Palestina para que los participantes comprendan las políticas y las prioridades de los diferentes de los estados miembros de la Unión Europea en el Medio Oriente.

"Queremos también integrar la posición europea en el diálogo para la construcción de la paz en Israel y Palestina", ha manifestado, para agregar que se trata de un proyecto "muy interesante" porque se observan tanto las prioridades en los países de la UE sobre este conflicto pero también que los ciudadanos en todos los países europeos tienen "las mismas prioridades por la paz en el medio oriente".

Por su parte, el alcalde de Toledo ha concretado que los participantes son líderes de opinión y personalidades tanto de Israel como de Palestina que están trabajando para que se consiga "una paz duradera, real y una convivencia en una zona donde hay un conflicto desde hace muchísimos años y donde creo que Toledo puede aportar luz".

"La experiencia de la ciudad de Toledo, representado la convivencia entre personas distintas, religiones distintas y culturas distintas creo que puede ser una herramienta, sin lugar a dudas, definitiva para poder conseguir esa paz", ha sostenido.

Ante los últimos acontecimientos a nivel mundial, el regidor toledano cree que la cultura, como ya hizo en Toledo en la Edad Media, "puede ser una herramienta para dar respuestas a cuestiones y problemas que en estos momentos son complicados de responder".