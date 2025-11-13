Expo AIRE reconoce a la castellanomanchega Carmen Quintanilla con el Premio Defensa de lo Rural por su trayectoria

Archivo - Carmen Quintanilla Barba, Medalla de Honor 2024 de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos. - EL PROGRESO - Archivo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria Expo AIRE, que se celebrará en Córdoba los próximos 2 y 3 de diciembre, reconocerá a la castellanomanchega Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER, con el Premio Defensa de lo Rural en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en el medio rural.

Castilla-La Mancha tendrá una participación destacada en Expo AIRE 2025, con el estand institucional 'Turismo de CLM' y la presencia de empresas y entidades de la región como Turicleta, Proarte y TSD International, entre otras.

Córdoba acogerá los próximos 2 y 3 de diciembre una nueva edición de Expo AIRE, el gran encuentro nacional dedicado a la conservación y gestión sostenible de los espacios naturales. Bajo el lema 'Donde conectan naturaleza e innovación', el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) reunirá a más de 70 expertos, gestores y empresas comprometidos con el desarrollo verde y la protección del territorio.

Organizada por la empresa manzanareña Pomona Keepers, Expo AIRE se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre instituciones, empresas y entidades que trabajan en la conservación de la biodiversidad, la gestión forestal, la innovación tecnológica y el turismo de naturaleza.

El responsable de Expo AIRE, Vicente Migallón Condés, ha destacado que esta cita "se consolida en su tercera edición como la mayor feria dedicada a los espacios naturales y al ecoturismo en España". Según ha explicado, el evento reunirá "a más de 70 expertos nacionales de primer nivel que participarán en conferencias, mesas redondas, demostraciones y actividades técnicas".

Migallón Condés ha subrayado que la feria "tiene como objetivo fomentar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales, generando soluciones innovadoras y aplicables a la gestión real de los espacios naturales". Además, ha añadido que Expo AIRE "refuerza el papel de Córdoba como capital del conocimiento ambiental y la innovación en sostenibilidad".

PREMIOS AIRE 2025

Durante la feria se entregará el Premio Defensa de lo Rural a la castellanomanchega Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural), en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en el medio rural.

Otros galardones de los Premios AIRE 2025 recaerán en los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL), en el fotógrafo y documentalista de naturaleza Andoni Canela, y en la Asociación Forestal Soria-Sur, por su labor en defensa y gestión del territorio.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), que conmemora este año su 20º aniversario, contará con un espacio propio en la feria. En él, presentará su experiencia en prevención, intervención y gestión de emergencias ambientales, poniendo en valor dos décadas de trabajo al servicio de la ciudadanía y de la protección del medio natural.

En el marco de la colaboración entre EUROPARC-España y Expo AIRE, se celebrarán dos mesas redondas que reunirán a destacados expertos para debatir sobre el papel de las áreas protegidas como motor de desarrollo sostenible, ecoturismo y conservación del territorio.