Las exportaciones de C-LM alcanzaron los 10.296 millones de euros en noviembre de 2025, un 4,7% más

Archivo - Foto Y Nota De Prensa: Las Exportaciones Andaluzas Alcanzan Los 2.223 Millones De Euros En Enero Y Logran Un Superávit Comercial De 325 Millones - EXTENDA - Archivo

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha en el mes de noviembre del 2025 alcanzaron los 10.296 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,7% respecto a noviembre de 2024. En España las exportaciones han subido un 0,6% respecto a noviembre de 2024 situándose en 356.931,1 millones de euros.

Así se desprende del último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias, en noviembre de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 3.107,2 millones euros de exportación (+11,5%), seguida de Guadalajara con 2.804,8 millones euros (+11,9%), Ciudad Real con 2.195,5 millones euros (-5,8%), Albacete con 1.459,3 millones euros (0,2%), y Cuenca, con 729,2 millones euros (-2,5%).

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 16.319,8 millones de euros subiendo un 5,0%, mientras que en España subieron un 4,5% hasta los 408.412,2 millones de euros.

Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 3,9%, seguida de Toledo (+11,3%), Albacete (+2,8%), Ciudad Real (-3,5%), y Cuenca (-21,4%).

El saldo comercial de la región hasta noviembre de 2025 se situó, por tanto, en -6.023,8 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 63,0%, aun claramente inferior a la media nacional (87,4%).

SECTORES EXPORTADORES

De enero a noviembre de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 3.551,9 millones euros, representando el 34,5% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 5,2% respecto al periodo enero-noviembre de 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 1.016,7 millones euros, cuyas ventas aumentaron un 1,8%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 712,8 millones euros, registrando un aumento del 10,6%.

Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 1,6% (590,9 millones euro), las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 10,0% (308,8 millones euro), a continuación destacan los Bienes de Equipo con 2.416,3 millones euros y un descenso del 5,3%.

En tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+10,7%) y los Productos químicos (+4,5%), con 1.347,8 y 1.126,9 millones euro, respectivamente; seguidas de las Semimanufacturas no químicas que disminuyeron un 2,9% alcanzando los 933,5 millones de euros.

SECTORES IMPORTADORES

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (4.711,0 millones euro), con un descenso del 3,1%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.659,5 millones euro (-2,3%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 3.181,4 millones euro (+12,7%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 2.765,9 millones euro, que en este mes ha aumentado un 6,4%. Países de destino.

De enero a noviembre de 2025, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,3% del total. En la zona Euro, Portugal es el principal cliente con 2.471,6 millones de euros (+9,3%), le siguen Francia con 1.532,1 millones euros (-4,7%), Alemania con 1.032,2 millones euros (-4,1%) e Italia con 1.021,7 millones euros (+0,9%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 362,0 millones euros, con una bajada del 4,1%, a Turquía fueron de 218,5 millones euros (+11,9%) mientras que Rusia 11,3 millones euros (-25,8%). Fuera del entorno regional más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (290,9 millones euros, -7,3%), Canadá (29,4 millones euros, -3,3%), México (79,4 millones euros, 1,6%), Chile (28,8 millones euros, -1,1%), Brasil (23,2 millones euros, -9,2%), y Argentina (11,4 millones euros, +28,5%).

Por otra parte, destaca Marruecos (159,4 millones euros, +4,7%), Argelia (45,8 millones euros, +514,3 %) y Oriente Medio (131,3 millones euros, +9,3%). En Asia destacan China con 290,3 millones euros, con un crecimiento del 117,7% y Japón (97,8 millones euros, -26,8%), mientras que Corea del Sur alcanza 66,2 millones euros (+5,0%).

En cuanto a importaciones, el 71,0% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, el ICEX destaca el 11,1% procedente del principal proveedor español no comunitario que es China, con 1.810,7 millones euros, que subió un 32,5% respecto al periodo enero-noviembre de 2024.